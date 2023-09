Le Roden, un sport de compétition : Les Pays-Bas champions du monde par équipe devant l'Allemagne

Les nouveaux champions du monde par équipe de longue piste ou, comme le nom officiel de la FIM Europe l'indique, "Longtrack of Nations", sont les Pays-Bas. Ils ont remporté le titre à Roden (NL) devant l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

Les championnats du monde par équipes ont failli être annulés, car la veille, de fortes averses ont fait tomber des quantités d'eau du ciel dans la province de Drenthe. Même la piste en sable de Roden a dû en faire les frais. Le service de piste a eu fort à faire pour maîtriser les conditions difficiles dans le virage d'arrivée.

Avec seulement une demi-heure de retard, les sept équipes ont eu l'occasion de tester la piste pendant deux minutes chacune. Mais les choses se sont ensuite compliquées, car le service de piste a d'abord inondé la piste pour freiner la formation de poussière.

Ensuite, de longues discussions ont eu lieu entre le directeur de course FIM Glen Phillips et les chefs d'équipe, qui estimaient que la sécurité de leurs pilotes était menacée dans le dernier virage. Cela a duré plus de deux heures, sans que le public ne soit vraiment informé de la raison pour laquelle tout a duré si longtemps. Au lieu d'être lancée à 13h30 comme prévu, la première course a ensuite été lancée à 16h17.

Des courses passionnantes, dignes d'un championnat du monde, ont ensuite suivi. Avec le Néerlandais Romano Hummel, Erik Riss de Bad Wurzach et Chris Harris de Grande-Bretagne, il y avait trois pilotes très forts dans le peloton des sept nations qui se disputaient le titre de champion du monde.

Mais le Néerlandais de Hoogkerk, un quartier proche de Groningue, les a tous surpassés. La performance du champion du monde de longue piste de 2021, âgé de 24 ans, était de toute première qualité. Il a remporté les six manches préliminaires et la manche finale décisive contre les Allemands, très bien placés. Comme lors des manches précédentes, Hummel n'avait pas pris un départ optimal, mais il a mis le turbo dans la ligne droite opposée, à tel point que c'était un vrai plaisir de le voir courir.

Lors des manches préliminaires, la victoire s'est rapidement dessinée entre les équipes néerlandaise et allemande. Les Allemands, avec Erik Riss, Martin Smolinski, Jörg Tebbe et Stephan Katt, qui n'a été envoyé qu'une seule fois dans la course par le chef d'équipe Josef Hukelmann, ont rencontré les Néerlandais lors de la manche 18 et se sont inclinés sur le score de 5 à 10. Mais ce fut la seule défaite allemande dans les manches préliminaires.

L'Allemagne et les Pays-Bas, avec Hummel, Dave Meijerink, Mika Meijer et Jannick de Jong, étaient donc qualifiés pour la finale A. En finale B, où les places 3 et 4 étaient en jeu, les Britanniques, avec Harris, Zach Wajtknecht et Andrew Appleton, ont battu les Finlandais, étonnamment forts, avec Henri Ahlbom, Tero Aarnio et Jesse et Topi Mustonen, par 9:6.

Dans la finale A décisive, Martin Smolinski a mené le premier tour devant Erik Riss, puis Romano Hummel a de nouveau fait une percée quasiment irrésistible sur la piste extérieure, a pris la tête et s'est imposé avec une large avance sur "Smoli", Dave Meijerink, Erik Riss et Jörg Tebbe, qui n'avait aucune chance. Le titre a donc été remporté de manière méritée par les Néerlandais, avec 9 points contre 6, tandis que l'équipe allemande a terminé deuxième avec une très bonne performance dans la course au titre.

Résultats du Longtrack of Nations Roden (NL) :

1. Pays-Bas 64+9 points (Romano Hummel 30, Dave Meijerink 17, Mika Meijer 10, Jannick de Jong 7). 2. Allemagne 57+6 (Erik Riss 29, Martin Smolinski 18, Jörg Tebbe 9, Stephan Katt 1). 3. Grande-Bretagne 49+9 (Chris Harris 25, Zach Wajtknecht 12, Andrew Appleton 12). 4. Finlande 44+6 (Henri Ahlbom 16, Tero Aarnio 14, Jesse Mustonen 13, Topi Mustonen 1). 5. République tchèque 36 (Hynek Stichauer 18, Josef Franc 13, Jan Macek 5). 6. Danemark 35 (Jacob Bukhave 23, Tobias Thomsen 12, Kenneth Kruse Hansen, 0, Morten Qvistgaard 0). 7. France 29 (Mathias Trésarrieu 10, Jordan Dubernard 8, Steven Labouyrie 8, Gaétan Stella 3).



Finale B : 1. Grande-Bretagne (Harris 5, Wajtknecht 4, Appleton 0). 2. Finlande (J. Mustonen 3, Ahlbom 2, Aarnio 1).

Finale A : 1. Pays-Bas (Hummel 5 points, Meijerink 3, Meijer 2). 2. Allemagne (Smolinski 4, Riss 2, Tebbe 0).