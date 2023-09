Roden: Olanda campione del mondo a squadre davanti alla Germania

I nuovi campioni del mondo a squadre sulla pista lunga, o come si chiama ufficialmente la FIM Europa "pista lunga delle nazioni", sono i Paesi Bassi. Hanno conquistato il titolo a Roden (NL) davanti a Germania e Gran Bretagna.

I Campionati del Mondo a squadre hanno rischiato di essere annullati, perché il giorno prima forti piogge nella provincia di Drenthe hanno fatto cadere dal cielo enormi quantità d'acqua. Anche la pista di sabbia di Roden ha dovuto ingoiare duro. Il servizio piste ha dovuto lavorare molto per tenere sotto controllo le difficili condizioni della curva d'arrivo.

Con solo mezz'ora di ritardo, la gara avrebbe dovuto iniziare e le sette squadre hanno avuto la possibilità di provare la pista per due minuti ciascuna. Ma poi le cose si sono complicate, perché il servizio di assistenza ha messo di nuovo la pista sotto l'acqua per rallentare lo sviluppo della polvere.

In seguito, ci sono state lunghe discussioni tra il direttore di gara FIM Glen Phillips e i capi squadra, che ritenevano che la sicurezza dei loro piloti fosse a rischio nell'ultima curva. Il tutto si è protratto per più di due ore senza che il pubblico venisse realmente informato del perché tutto si stesse protraendo così a lungo. Invece di iniziare alle 13.30 come previsto, la prima gara è partita alle 16.17.

Sono seguite gare emozionanti, degne di un campionato del mondo. Con l'olandese Romano Hummel, Erik Riss di Bad Wurzach e Chris Harris dalla Gran Bretagna, c'erano tre piloti molto forti nel campo di sette nazioni in competizione per il titolo di Campione del Mondo.

Ma l'olandese del vicino distretto di Groningen, Hoogkerk, li ha superati tutti. Le prestazioni del ventiquattrenne campione del mondo di long track 2021 sono state di prim'ordine questo pomeriggio. Ha vinto tutte e sei le sue manche e anche l'importantissima manche finale contro i ben posizionati tedeschi. Come nelle manche precedenti, Hummel non è partito nel migliore dei modi, ma sul rettilineo posteriore ha acceso il turbo in modo tale che è stato un vero piacere guardarlo.

Nelle manche, è apparso subito chiaro che la vittoria sarebbe stata decisa tra i team olandesi e tedeschi. I tedeschi, con gli eccellenti Erik Riss, Martin Smolinski, Jörg Tebbe e Stephan Katt, che è stato mandato in gara solo una volta dal team manager Josef Hukelmann, hanno incontrato gli olandesi nella manche 18 e hanno perso per 5:10 punti. Ma questa è stata l'unica sconfitta tedesca nelle manches.

La Germania e l'Olanda con Hummel, Dave Meijerink, Mika Meijer e Jannick de Jong si sono così qualificate per la finale A. Nella finale B, dove erano in palio i posti 3 e 4, i britannici con Harris, Zach Wajtknecht e Andrew Appleton hanno sconfitto i fortissimi finlandesi con Henri Ahlbom, Tero Aarnio e Jesse e Topi Mustonen per 9:6.

Nella decisiva finale A, Martin Smolinski ha condotto il primo turno davanti a Erik Riss, poi Romano Hummel ha fatto un'altra mossa quasi irresistibile sulla corsia esterna, ha preso il comando e ha vinto con un ampio margine davanti a "Smoli", Dave Meijerink, Erik Riss e Jörg Tebbe, che non avevano alcuna possibilità. Il titolo è andato quindi meritatamente agli olandesi con 9:6 punti, mentre la squadra tedesca è arrivata seconda con un'ottima prestazione nella corsa al titolo.

Risultati Longtrack of Nations Roden (NL):

1° Paesi Bassi 64+9 punti (Romano Hummel 30, Dave Meijerink 17, Mika Meijer 10, Jannick de Jong 7). 2° Germania 57+6 (Erik Riss 29, Martin Smolinski 18, Jörg Tebbe 9, Stephan Katt 1). 3° Gran Bretagna 49+9 (Chris Harris 25, Zach Wajtknecht 12, Andrew Appleton 12). 4° Finlandia 44+6 (Henri Ahlbom 16, Tero Aarnio 14, Jesse Mustonen 13, Topi Mustonen 1). 5° Repubblica Ceca 36 (Hynek Stichauer 18, Josef Franc 13, Jan Macek 5). 6° Danimarca 35 (Jacob Bukhave 23, Tobias Thomsen 12, Kenneth Kruse Hansen 0, Morten Qvistgaard 0). 7° Francia 29 (Mathias Trésarrieu 10, Jordan Dubernard 8, Steven Labouyrie 8, Gaétan Stella 3).



Finale B: 1° Gran Bretagna (Harris 5, Wajtknecht 4, Appleton 0). 2° Finlandia (J. Mustonen 3, Ahlbom 2, Aarnio 1).

Finale A: 1° Paesi Bassi (Hummel 5 punti, Meijerink 3, Meijer 2). 2° Germania (Smolinski 4, Riss 2, Tebbe 0).