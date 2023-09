Roden: Equipa holandesa campeã do mundo à frente da Alemanha

O Campeonato do Mundo de Equipas quase teve de ser cancelado, porque na véspera, fortes aguaceiros na província de Drenthe fizeram cair enormes quantidades de água do céu. Até a pista de areia de Roden teve de engolir com força. Os serviços de manutenção da pista tiveram muito trabalho para controlar as difíceis condições na curva de chegada.

Com apenas meia hora de atraso, a corrida deveria ter começado e as sete equipas tiveram a oportunidade de experimentar a pista durante dois minutos cada. Mas depois a situação complicou-se, porque os serviços de manutenção da pista voltaram a colocar a pista debaixo de água para abrandar o desenvolvimento do pó.

Depois disso, houve longas discussões entre o Diretor de Prova da FIM, Glen Phillips, e os chefes de equipa, que sentiram que a segurança dos seus pilotos estava em risco na última curva. Esta situação prolongou-se por mais de duas horas, sem que o público fosse realmente informado da razão pela qual tudo estava a demorar tanto tempo. Em vez de começar às 13h30, como previsto, a primeira corrida teve início às 16h17.

Seguiram-se corridas emocionantes, dignas de um campeonato do mundo. Com o holandês Romano Hummel, Erik Riss de Bad Wurzach e Chris Harris da Grã-Bretanha, havia três pilotos muito fortes no campo de sete nações a competir pelo título do Campeonato do Mundo.

Mas o holandês do distrito de Hoogkerk, em Groningen, superou-os a todos. O desempenho do Campeão do Mundo de Pista Longa de 2021, de 24 anos, foi de primeira classe esta tarde. Venceu todas as seis baterias e também a importantíssima bateria final contra os bem posicionados alemães. Tal como nas baterias anteriores, Hummel não teve o melhor arranque possível, mas na reta da meta, ele ligou o turbo de tal forma que foi um verdadeiro prazer vê-lo.

Nas mangas, rapidamente se tornou claro que a vitória seria decidida entre as equipas holandesa e alemã. Os alemães, com os excelentes Erik Riss, Martin Smolinski, Jörg Tebbe e Stephan Katt, que só foi colocado em prova uma vez pelo chefe de equipa Josef Hukelmann, defrontaram os holandeses na 18ª manga e perderam por 5:10 pontos. Mas essa foi a única derrota alemã nas eliminatórias.

A Alemanha e a Holanda, com Hummel, Dave Meijerink, Mika Meijer e Jannick de Jong, ficaram assim qualificadas para a final A. Na final B, em que estavam em jogo os lugares 3 e 4, os britânicos com Harris, Zach Wajtknecht e Andrew Appleton derrotaram os surpreendentemente fortes finlandeses com Henri Ahlbom, Tero Aarnio e Jesse e Topi Mustonen por 9:6.

Na decisiva final A, Martin Smolinski liderou a primeira ronda à frente de Erik Riss, depois Romano Hummel fez outra manobra quase irresistível na pista exterior, assumiu a liderança e venceu por uma larga margem à frente de "Smoli", Dave Meijerink, Erik Riss e Jörg Tebbe, que não tinham qualquer hipótese. Assim, o título foi merecidamente para os holandeses com 9:6 pontos, a equipa alemã ficou em segundo lugar com um desempenho muito bom na corrida pelo título.

Resultados Longtrack of Nations Roden (NL):

1º Holanda 64+9 pontos (Romano Hummel 30, Dave Meijerink 17, Mika Meijer 10, Jannick de Jong 7). 2º Alemanha 57+6 (Erik Riss 29, Martin Smolinski 18, Jörg Tebbe 9, Stephan Katt 1). 3º Grã-Bretanha 49+9 (Chris Harris 25, Zach Wajtknecht 12, Andrew Appleton 12). 4º Finlândia 44+6 (Henri Ahlbom 16, Tero Aarnio 14, Jesse Mustonen 13, Topi Mustonen 1). 5º República Checa 36 (Hynek Stichauer 18, Josef Franc 13, Jan Macek 5). 6º Dinamarca 35 (Jacob Bukhave 23, Tobias Thomsen 12, Kenneth Kruse Hansen, 0, Morten Qvistgaard 0). 7º França 29 (Mathias Trésarrieu 10, Jordan Dubernard 8, Steven Labouyrie 8, Gaétan Stella 3).



Final B: 1º Grã-Bretanha (Harris 5, Wajtknecht 4, Appleton 0). 2º Finlândia (J. Mustonen 3, Ahlbom 2, Aarnio 1).

Final A: 1º Países Baixos (Hummel 5 pontos, Meijerink 3, Meijer 2). 2º Alemanha (Smolinski 4, Riss 2, Tebbe 0).