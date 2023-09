Alex Rins : vis desserrées, date de retour incertaine

Alex Rins s'est exprimé pour la première fois aujourd'hui sur son test Honda-Fireblade en Aragón, qui ne s'est pas déroulé de manière satisfaisante. "Je me suis d'abord entraîné avec une petite moto, puis je suis allé au MotorLand Aragón il y a deux semaines, le week-end du GP de Barcelone, et je me suis entraîné avec une Honda CBR1000 Fireblade", a raconté le vainqueur texan Rins, qui boitait très délicatement jusqu'à sa moto. "Il s'agissait de reprendre de la vitesse, de rouler à 300 km/h, d'accélérer fort, puis de freiner brutalement et de tester mes sensations. Bien sûr, la Fireblade est une moto très différente de ma Honda MotoGP. Malgré tout, c'était une journée difficile, j'avais de fortes douleurs. Mais nous allons continuer à travailler, au centre de remise en forme et avec mon physio".

"Honnêtement, ça ne s'est pas passé aussi bien que je l'avais prévu et espéré. Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape maintenant. Je vais en tout cas tout faire pour revenir sur les circuits MotoGP dès que possible", a ajouté le sextuple vainqueur du MotoGP, qui sera de toute façon encore remplacé par Stefan Bradl en Inde (24/10) et au Japon (1/10).

Le Bavarois de 33 ans se prépare à disputer également les trois prochains Grand Prix pour le LCR à Mandalika (15/10), Phillip Island (22/10) et Buriram (29/10).

Il y a quelques semaines, Alex Rins s'est d'abord plaint de douleurs nerveuses après le crash du Mugello (fracture du tibia et du péroné). Désormais, les vis provoquent toujours des douleurs, car elles ne se sont apparemment pas fixées à l'os et sont en partie desserrées et mobiles. C'est pourquoi le sextuple vainqueur du MotoGP a dû annuler son retour espéré pour Barcelone ou Misano et l'a encore repoussé entre-temps.

