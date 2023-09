Hunter Lawrence (HRC) feiert Doppelsieg in Chicago

Mit Siegen in beiden Läufen gewann HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence das zweite Playoff im Infield des Chicagoland Speedways von Joliet vor Jo Shimoda (Kawasaki) und Haiden Deegan (Yamaha).

Zweites Playoff der 250er Klasse im Infield des Chicagoland Speedways in Joliet: 'Dangerboy' Haiden Deegan gewann den Holeshot zum ersten Lauf vor Hunter Lawrence (Honda) und Tom Vialle (KTM). In der ersten Kurve nach dem Start kam es zu einem Crash, in den unter anderem die Mitfavoriten Justin Cooper (Yamaha) und Ryder DiFrancesco verwickelt waren.

In Runde 8 beging Deegan einen Fehler, rutschte in der Linkskurve vor der Anfahrt zum Zielsprung weg, verlor an Traktion und konnte den Doppelsprung nicht komplett nehmen. Lawrence nutzte seine Chance, übersprang den Hügel und übernahm die Führung.

Der japanische Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda, der den Auftakt der Playoffs in Charlotte gewonnen hatte, kämpfte sich von P5 aus nach vorne, überholte RJ Hampshire (Husqvarna) und setzte sich später gegen Tom Vialle (KTM) durch. In der letzten Runde war er am Hinterrad von Leader Lawrence, doch zum Überholen ging ihm die Zeit aus.

Den Start zum zweiten Lauf gewann Justin Cooper (Yamaha). Tabellenführer Jo Shimoda (Kawasaki) startete gut und setzte sich zuerst gegen Tom Vialle und dann gegen Leader Cooper durch. In Runde 4 rückte Lawrence nach, überholte Cooper und erreichte P2 hinter Shimoda.

In Runde 9 nahm der führende Shimoda plötzlich Tempo heraus, weil er ein Motorproblem zu haben schien. Mit Blick auf das große Bild überließ er Lawrence die Spitze und brachte Rang 2 über die Ziellinie.

Tom Vialle, der den ersten Lauf auf P4 beendet hatte, befand sich in Moto-2 auf Podiumskurs, doch der Franzose musste in Runde 8 die Box ansteuern. Offenbar hatte er sich an der Streckenbegrenzung den Schalthebel verbogen oder abgerissen und musste das Rennen deshalb aufgeben.

Hunter Lawrence gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 5,4 Sekunden vor Shimoda und Deegan und übernahm damit die Führung in der Tabelle. Allerdings hat Shimoda auf P2 einen Rückstand von nur 2 Punkten. Es bleibt also vor dem Finale der Playoffs im Coliseum von Los Angeles in einer Woche weiterhin spannend.

Ergebnis Playoff 250 #2, Chicago:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 2-2

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 3-3

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 5-4

5. Maximus Vohland (USA), KTM, 8-5

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 10-8

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 9-9

8. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 6-12

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 12-7

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 7-13

..

14. Tom Vialle (F), KTM, 4-22

SMX 250 Stand nach Playoff #2 von 3:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89 Punkte

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 86 (-3)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 82, (-7)

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 63, (-26)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 62, (-27)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 62, (-27)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 59, (-30)

8. Tom Vialle (F), KTM, 54, (-35)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 54, (-35)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 49, (-40)