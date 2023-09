Alex Rins: viti allentate, data di rientro incerta

Sono passati più di tre mesi dall'incidente mortale di Alex Rins al Mugello. Tuttavia, lo spagnolo non può dire per il momento quando tornerà a gareggiare nel Campionato del Mondo MotoGP.

Alex Rins ha commentato oggi per la prima volta il suo insoddisfacente test con la Honda Fireblade ad Aragón. "Prima mi sono allenato con una moto piccola, poi quindici giorni fa sono andato al MotorLand Aragón nel fine settimana del GP di Barcellona e mi sono allenato con una Honda CBR1000 Fireblade", ha raccontato il vincitore texano Rins, che si è avvicinato alla sua moto zoppicando. "Si trattava di riprendere velocità, di guidare a 300 km/h, di accelerare forte, di frenare forte e di testare le mie sensazioni. Certo, la Fireblade è una moto molto diversa dalla mia Honda da MotoGP. È stata comunque una giornata difficile, ho sofferto molto. Ma continueremo a lavorare, nel centro fitness e con il mio fisioterapista".

"Onestamente, non è andata bene come mi aspettavo e speravo. Non so quale sarà il prossimo passo. Sicuramente farò di tutto per tornare sulle piste della MotoGP il prima possibile", ha aggiunto il sei volte vincitore della MotoGP, che sarà sicuramente ancora sostituito da Stefan Bradl in India (24 ottobre) e in Giappone (1 ottobre).

Il 33enne bavarese si sta preparando a disputare anche i prossimi tre Gran Premi a Mandalika (15 ottobre), Phillip Island (22 ottobre) e Buriram (29 ottobre) per la LCR.

Alex Rins ha accusato per la prima volta un dolore ai nervi qualche settimana fa dopo l'incidente del Mugello (frattura di tibia e perone). Ora le viti continuano a causare dolore, perché a quanto pare non si sono collegate all'osso e sono in parte allentate e mobili. Per questo motivo il sei volte vincitore della MotoGP ha dovuto cancellare il suo ritorno in pista, che sperava di fare a Barcellona o a Misano, ed è stato ulteriormente rimandato.

Risultati MotoGP, Misano (10 settembre):

1° Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33.421 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 3,812

4° Pedrosa, KTM, + 4,481

5° Viñales, Aprilia, + 10.510

6° Oliveira, Aprilia, + 12.274

7° Marc Márquez, Honda, + 13.576

8° Raúl Fernández, Aprilia, + 14.091

9° Marini, Ducati, + 14.982

10° Zarco, Ducati, + 15.484

11° Alex Márquez, Ducati, + 15.702

12° Aleix Espargaró, Aprilia, + 15.878

13° Quartararo, Yamaha, + 15.898

14° Binder, KTM, + 23.778

15° Morbidelli, Yamaha, + 24.579

16° Augusto Fernández, KTM, + 31.230

17° Di Giannantonio, Ducati, + 32.537

18° Bradl, Honda, + 35.330

19° Nakagami, Honda, + 43.601

- Pol Espargaró, KTM, 12 giri indietro

- Mir, Honda, 17 giri indietro

- Miller, KTM, 18 giri indietro

- Pirro, Ducati, 18 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Misano (9 settembre):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:58.785 min.

2° Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 4,582

4° Pedrosa, KTM, + 4,772

5° Binder, KTM, + 4.931

6° Viñales, Aprilia, + 6,062

7° Marini, Ducati, + 6.519

8° Aleix Espargaró, Aprilia, + 7.893

9° Alex Márquez, Ducati, + 9.264

10° Marc Márquez, Honda, + 11.318

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 13.365

12° Oliveira, Aprilia, + 13.788

13° Quartararo, Yamaha, + 14.243

14° Zarco*, Ducati, + 14.154

15° Miller, KTM, + 17.421

16° Pol Espargaró**, KTM, + 17.451

17° Di Giannantonio, Ducati, + 18.133

18° Morbidelli**, Yamaha, + 19.749

19° Augusto Fernández, KTM, + 20.403

20° Pirro, Ducati, + 21.454

21° Nakagami, Honda, + 21.962

22° Bradl**, Honda, + 23.672

23° Mir**, Honda, + 36.100



*= un posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (invece del giro lungo a fine gara per infrazione ai "limiti della pista")

Classifica del Campionato del Mondo dopo 24 gare su 40:

1° Bagnaia, 283 punti. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannino 47. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 416 punti. 2° KTM 234. 3° Aprilia 218. 4° Yamaha 105. 5° Honda 105.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 394 punti. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.