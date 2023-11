Accident : Adderly Fong doit renoncer à la FIA GT World Cup



Par Jonas Plümer - Traduction automatique de Allemand

Macau GP

Adderly Fong ne pourra pas prendre le départ de la course principale de la FIA GT World Cup à Macao. L'Audi R8 LMS GT3 Hello Kitty a été trop endommagée lors de l'accident de la course de qualification.

