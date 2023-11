Raffaele Marciello gewinnt Qualifikationsrennen

Raffaele Marciello gewinnt das Qualifikationsrennen des FIA GT World Cup in Macau. Das Rennen musste nach einem heftigen Unfall von Adderly Fong unterbrochen werden. Auch DTM-Champion Preining mit Unfall.

Raffaele Marciello siegt von der Pole-Position im Qualifikationsrennen des FIA GT World Cup in Macau. Somit wird Marciello im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 das morgige Hauptrennen vom besten Startplatz aufnehmen.

Rang zwei geht an Maro Engel im Mercedes von Craft-Bamboo Racing. Engel blieb über die komplette Renndistanz an seinem Werksfahrerkollegen dran, konnte aber keinen Angriff setzen. Die beiden Wagen trennten am Ende 1,172 Sekunden.

Macau-Rekordsieger Edoardo Mortara komplettiert im Audi R8 LMS GT3 von Absolute Racing die Top 3-Positionen.

DTM-Champion Thomas Preining schied in der ersten Runde des Qualifikationsrennens aus. Der Österreicher schlug im HubAuto Racing Porsche im Eingang zum St. Francisco Hill heftig in die Barriere ein. Das Fahrzeug hatte starke Beschädigungen im Heckbereich. Auch Matteo Cairoli strandete mit Beschädigungen auf der Strecke. Das Safety Car wurde auf den Kurs gerufen, um die beiden Porsche zu bergen. Nach drei Runden hinter dem Führungsfahrzeug wurde das GT-Spektakel in Macau wieder freigegeben.

Beim Restart griff Daniel Juncadella im Bereich Lisboa Edoardo Mortara an, um die dritte Position zu übernehmen. Doch auf der Außenseite hatte der Spanier keine Chance und striff am Reifenstapel entlang, konnte die Fahrt aber fortsetzen. Augusto Farfus rasierte sich daraufhin im ROWE Racing BMW seinen linken Außenspiegel am Mercedes ab.

In Runde sieben schlug Adderly Fong im Audi R8 LMS GT3 heftig in der Lisboa-Kurve ein. Fong verlor in der Highspeed-Kurve die Kontrolle über den Uno Racing Team Audi und schlug heftig auf der Gegenseite in die Barriere ein. Der Audi wurde dabei komplett zerstört. Fong konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen, allerdings wurde sofort das Safety Car auf den Kurs gerufen. Kurz darauf wurde das Rennen unterbrochen, um die Strecke zu reinigen, da Fahrzeugteile und zerstörte Streckenbegrenzung über die komplette Strecke verteilt wurden.

Nach der Reparatur wurde das Rennen mit drei verbleibenden Runden hinter dem Safety Car wieder aufgenommen. Nach einer Runde hinter dem Lamborghini-Safety Car wurden die verbleibenden 17 Fahrzeuge wieder auf die Reise geschickt.

Ergebnis (Top 10):

1. Raffaele Marciello – Mercedes-AMG Team Landgraf – Mercedes-AMG GT3

2. Maro Engel – Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3

3. Edoardo Mortara – Absolute Racing – Audi R8 LMS GT3

4. Augusto Farfus – ROWE Racing – BMW M4 GT3

5. Sheldon van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

6. Daniel Serra – Harmony Racing – Ferrari 296 GT3

7. Laurens Vanthoor – TORO Racing – Porsche 911 GT3 R

8. Christopher Haase – Absolute Racing – Audi R8 LMS GT3

9. Daniel Juncadella – Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3

10. Earl Bamber – D2 Racing Team – Porsche 911 GT3 R

Das Hauptennen startet am Sonntag um 5:05 Uhr – hier erfahrt ihr, wie ihr das Rennen verfolgen könnt.