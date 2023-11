Raffaele Marciello mit Rundenrekord auf Pole-Position

Raffaele Marciello fliegt über den Guia Circuit in Macau. Im Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport fuhr er mit einem Rundenrekord auf die Pole-Position für das Qualifikationsrennen. Rekordsieger Mortara auf Rang zwei.

Bei seinem Abschied von Mercedes-AMG fährt Raffaele Marciello auf die Pole-Position in Macau! Im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 umrundete er den Guia Circuit in 2:14.542 Minuten - noch nie umrundete ein GT3-Fahrzeug den fordernden Straßenkurs schneller!

Rang zwei geht an Edoardo Mortarta im Absolute Racing Audi R8 LMS GT3. Dem Rekordsieger in Macau - Mortara konnte zehn Rennen hier gewinnen - fehlten 0,216 Sekunden auf Marciello.

Maro Engel komplettiert in einem Mercedes von Craft-Bamboo Racing die Top 3-Positionen.

Die Sitzung begann mit einigen Ausrutschern in die Auslaufzone der Lisboa-Kurve, die aber ohne Einschlag blieben. So verschätzen sich unter anderem Augusto Farfus und DTM-Champion Thomas Preining bei der Anbremszone zur Lisboa und rutschten in den Auslauf.

Nach elf Minuten in der Sitzung schlug Kevin Estre in der Lisboa-Kurve in den Reifenstapel ein - die Sitzung musste mit der Roten Flagge unterbrochen werden, um den Porsche 911 GT3 R von HubAuto Racing zu bergen. Es war der erste ernsthaftere Einschlag während dem diesjährigen FIA GT World Cup in Macau.

Fünf Minuten vor Ende der Sitzung beschädigte sich Ye Hongli die Frontpartie seines R&B Racing Porsche 911 GT3 R bei einem Einschlag im Bereich Moorish Hill, konnte den Wagen aber zurück in die Boxengasse bringen.

Ergebnis (Top 10):

1. Raffaele Marciello – Mercedes-AMG Team Landgraf – Mercedes-AMG GT3

2. Edoardo Mortara – Absolute Racing – Audi R8 LMS GT3

3. Maro Engel – Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3

4. Laurens Vanthoor – TORO Racing – Porsche 911 GT3 R

5. Sheldon van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

6. Daniel Juncadella – Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3

7. Daniel Serra – Harmony Racing – Ferrari 296 GT3

8. Augusto Farfus – ROWE Racing – BMW M4 GT3

9. Earl Bamber – D2 Racing Team – Porsche 911 GT3 R

10. Christopher Haase – Absolute Racing – Audi R8 LMS GT3

Das Qualifikationsrennen über 12 Runden wird am Samstag um 7:05 Uhr deutscher Zeit gestartet – hier erfahrt ihr, wie ihr das Rennen verfolgen könnt.