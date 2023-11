Matteo Cairoli schnellster im zweiten Training 16.11.2023 - 10:40 Von Jonas Plümer

© Macau GP Matteo Cairoli im Absolute Racing Porsche

Porsche-Pilot Matteo Cairoli fuhr im zweiten Training des FIA GT World Cup in Macau die Bestzeit. In allerletzter Sekunde fuhr er im Absolute Racing Porsche 911 GT3 R auf den Platz an der Sonne.