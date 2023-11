Acidente: Adderly Fong tem de faltar à Taça do Mundo FIA GT

Adderly Fong não vai poder competir na corrida principal da Taça do Mundo FIA GT em Macau. O Audi R8 LMS GT3 da Hello Kitty ficou demasiado danificado no acidente da corrida de qualificação.

A corrida principal do Campeonato do Mundo de GT da FIA em Macau não contará com um dos carros mais apelativos da competição: O Audi R8 LMS GT3 da Uno Racing Team de Adderly Fong, que vai competir com o colorido design da Hello Kitty.

Fong anunciou nas redes sociais que a equipa - apesar do apoio da Absolute Racing - não consegue reparar o carro, uma vez que o chassis ficou muito danificado na corrida de qualificação.

Na sétima volta, Fong embateu no rail de proteção na ultra-rápida curva Mandarim, antes de a barra de rolamento da suspensão traseira direita se partir e Fong embater na barreira da pista do lado de dentro a alta velocidade.

Adderly Fong conseguiu sair do acidente ileso e sob as suas próprias forças.

Isto significa que 19 carros vão disputar a corrida principal da Taça do Mundo FIA GT.