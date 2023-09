Max Kofler (Ducati): "Las cosas no van como esperaba".

Cuatro puntos después de 14 carreras y el puesto 33 en el Campeonato del Mundo no es lo que Max Kofler esperaba para este año. Todo el mundo podía suponer que el paso de Moto3 al Campeonato del Mundo de Supersport sería difícil, por lo que 2022 se consideró un año de aprendizaje.

Max Kofler sumó sus dos primeros puntos en el Campeonato del Mundo en la última carrera del año anterior en Portimao, y para 2023 firmó un contrato con el Ducati Team D34G de Davide Giugliano. Por razones económicas, el austriaco sólo corre las carreras europeas, siendo el 12º puesto en la segunda ronda de Imola su mejor actuación hasta la fecha.

Desde que pasó de la Moto3 de 250cc a la Ducati 955, Kofler, como muchos otros pilotos, se ha visto aquejado de problemas en los brazos. Después de las carreras de Imola, a mediados de julio, fue operado en San Marino, en Most, el viernes de entrenamientos era el día 10 después de la operación, el último fin de semana de julio ni siquiera le habían quitado los puntos. Las siguientes seis semanas de descanso estival le vinieron muy bien a Max.

"Había cambiado mi entrenamiento, hice terapias e intenté todo lo posible", explica el piloto de 23 años a SPEEDWEEK.com. "La cirugía era mi última opción, porque cuando te cortas algo, ya no es lo mismo que antes. Lo retrasé todo lo posible, pero en algún momento ya no fue posible. Mientras tanto, todo se ha curado bien".

Recuperado por fin de la operación, Kofler tuvo mala suerte en Magny-Cours y fue superado en la Superpole por el gallito Can Öncü (Kawasaki Puccetti).

"Estaba detrás de mí, quería meterse por el interior en la curva 14 y yo también le dejé espacio suficiente", describió Kofler la situación. "¿Por qué tendría que haberle contrarrestado totalmente en una vuelta de clasificación, eso no tiene sentido. Luego dobló su rueda delantera en el vértice, chocó y cayó justo sobre mi mano derecha".

El turco no se atrevió a disculparse. "Me preguntó por qué había ido a la Clínica a curarme el brazo", señaló Kofler. "Le dije que porque me había disparado. A lo que él se limitó a decir que también había sido derribado por Montella en Assen y que las carreras serían así. Pude mover la mano en Francia, pero me dolía muchísimo, así que no pude terminar la segunda carrera. Tengo moratones en el segundo y tercer metacarpiano que notaré durante unas semanas. Pero eso no me impedirá correr en Aragón".

El golpe en el brazo, la operación, las lesiones, el tiempo de entrenamiento perdido: son algunas de las razones por las que Max Kofler está por detrás de las expectativas de este año, incluidas las suyas propias.

"Mi objetivo era rodar constantemente en los puntos", describe Max. "Me sentí bien después de los primeros puntos en Portimao y también me siento muy cómodo con mi equipo. Pero la temporada no está siendo como esperaba. Mucha gente de fuera no entiende lo que pasa en el paddock y lo que está pasando. La gente con más visión entiende cómo son las cosas. Las críticas suelen venir de gente que tiene poca idea".