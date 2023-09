Max Kofler (Ducati): "Le cose non stanno andando come previsto".

Alla sua seconda stagione nel Campionato del Mondo Supersport, Max Kofler sperava in un miglioramento significativo, ed elogia il suo team D34G Ducati in termini altissimi. Perché l'austriaco è ancora in difficoltà.

Quattro punti dopo 14 gare e il 33° posto nel Campionato del Mondo non sono quello che Max Kofler si aspettava per quest'anno. Tutti potevano immaginare che il passaggio dalla Moto3 al Campionato del Mondo Supersport sarebbe stato difficile: il 2022 era quindi considerato un anno di apprendimento.

Max Kofler ha ottenuto i suoi primi due punti nel Campionato del Mondo nell'ultima gara dell'anno precedente a Portimao e per il 2023 ha firmato un contratto con il Ducati Team D34G di Davide Giugliano. Per motivi economici, l'austriaco corre solo le gare europee; il 12° posto nel secondo round di Imola è la sua migliore prestazione finora.

Da quando è passato dalla Moto3 da 250cc alla Ducati 955, Kofler, come molti altri piloti, è stato afflitto dalla sindrome del braccio. Dopo le gare di Imola a metà luglio è stato operato a San Marino, a Most, il venerdì di prove era il decimo giorno dopo l'operazione, l'ultimo fine settimana di luglio i punti non erano ancora stati rimossi. Le successive sei settimane di pausa estiva sono state utili a Max.

"Avevo cambiato il mio allenamento, fatto terapie e provato tutto il possibile", ha detto il 23enne a SPEEDWEEK.com. "L'intervento chirurgico era la mia ultima opzione perché quando si taglia qualcosa, non è più come prima. Ho rimandato il più possibile, ma a un certo punto non è stato più possibile. Nel frattempo, tutto è guarito bene".

Finalmente recuperato dall'intervento, Kofler ha avuto un po' di sfortuna a Magny-Cours ed è stato liquidato in Superpole dal presuntuoso Can Öncü (Kawasaki Puccetti).

"Era dietro di me, voleva passare all'interno alla curva 14 e io gli ho lasciato abbastanza spazio", ha descritto Kofler. "Perché avrei dovuto contrastarlo completamente in un giro di qualifica, non ha senso. Poi ha piegato la ruota anteriore all'apice, ha sbattuto ed è caduto proprio sulla mia mano destra".

Il turco non è riuscito a porgere le proprie scuse. "Mi ha chiesto perché fossi andato alla Clinica a farmi curare il braccio", ha osservato Kofler. "Gli ho risposto perché mi aveva sparato. Al che lui ha risposto che anche lui era stato abbattuto da Montella ad Assen e che le corse sarebbero state così. In Francia sono riuscito a muovere la mano, ma mi faceva un male cane e non sono riuscito a finire la seconda gara. Ho delle brutte contusioni sul secondo e terzo metacarpo che sentirò per qualche settimana. Ma questo non mi impedirà di correre ad Aragon".

La protesi al braccio, l'operazione, gli infortuni, la perdita di tempo per gli allenamenti: sono alcuni dei motivi per cui Max Kofler è in ritardo rispetto alle aspettative di quest'anno, comprese le sue.

"Il mio obiettivo era quello di arrivare costantemente a punti", ha descritto Max, "mi sentivo bene dopo i primi punti a Portimao e mi sento molto a mio agio con la mia squadra. Ma la stagione non sta andando come mi aspettavo. Molti estranei non capiscono cosa sta succedendo nel paddock e cosa sta succedendo. Le persone più esperte capiscono come stanno le cose. Le critiche spesso vengono da persone che non ne hanno la minima idea".