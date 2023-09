John McPhee (29 ans) met fin prématurément au championnat du monde Supersport

Le championnat du monde Supersport est devenu un réceptacle pour les pilotes de GP en fin de carrière. Ce n'est pas péjoratif, car ces derniers contribuent nettement à élever le niveau, comme l'ont prouvé Sandro Cortese, Randy Krummenacher, Andrea Locatelli et Dominique Aegerter, issus du championnat du monde Moto2, pour ne citer que les champions Supersport depuis 2018.

Cette année, le quadruple vainqueur de Moto3 John McPhee est venu compléter le plateau. L'Écossais, âgé de 29 ans depuis juillet et donc trop vieux pour la plus petite catégorie GP, s'est donc allié avec le team Kawasaki Vince64 pour le championnat du monde proche de la série de cette année. Ses débuts en course ont été sensationnels : lors de la première course pluvieuse à Phillip Island, McPhee est monté sur la troisième marche du podium avec la ZX-6R.

Mais il a fallu attendre la deuxième course à Most pour que le pilote Kawasaki obtienne un nouveau résultat à un chiffre en se classant quatrième. Mieux encore : il a manqué le top 15 lors de 11 des 18 courses.

Après le meeting de Magny-Cours, McPhee a décidé de mettre un terme à son incursion dans le championnat du monde Supersport. "Monter sur le podium lors de la première course Supersport avec ce nouveau projet était quelque chose de spécial. Nous avons vécu de grands moments, mais aussi des moments difficiles", a déclaré McPhee. "C'est regrettable, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons décidé d'un commun accord de nous séparer avec effet immédiat. Merci beaucoup à Vincenzo et à tous les gars de Vince64 pour tout !"

Le chef d'équipe Vincenzo Scandizzo a une haute opinion de McPhee : "C'est un professionnel sérieux et surtout un homme formidable. Nous le remercions pour ce qu'il a fait pour cette équipe", a souligné l'Italien. "C'était une décision douloureuse compte tenu de l'estime mutuelle que nous avons l'un pour l'autre et de la grande humanité avec laquelle nous avons toujours été liés dans et hors de la course. Je regrette cette décision, mais il sera toujours un bon ami et j'entretiendrai toujours des relations avec lui".

À partir d'Aragon, c'est Leonardo Taccini qui pilotera la Kawasaki Vince64. Le jeune homme de 21 ans était l'an dernier le coéquipier de Dominique Aegerter chez Ten Kate Yamaha et dispose également d'une expérience avec la ZX-6R acquise en 2021 avec le team Orelac.