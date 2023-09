John McPhee (29) chiude prematuramente il campionato mondiale Supersport

Il Campionato del Mondo Supersport è diventato un contenitore di piloti GP in pensione. Questo non è da intendersi in senso dispregiativo, perché è chiaro che contribuiscono ad alzare il livello, come hanno dimostrato Sandro Cortese, Randy Krummenacher, Andrea Locatelli e Dominique Aegerter, provenienti dal Campionato del Mondo Moto2, solo per citare i campioni Supersport dal 2018.

Quest'anno, il quattro volte vincitore della Moto3 John McPhee ha completato lo schieramento. Lo scozzese ha compiuto 29 anni a luglio, il che lo rende troppo vecchio per la categoria più piccola dei GP, quindi si è alleato con il team Kawasaki Vince64 per il campionato mondiale di produzione di quest'anno. Il suo debutto in gara è stato sensazionale: nella piovosa prima gara a Phillip Island, McPhee ha guidato la ZX-6R fino al terzo posto sul podio.

Ma il pilota Kawasaki ha dovuto attendere fino alla seconda gara di Most per registrare un altro risultato a una sola cifra, il quarto posto. Inoltre, ha mancato la top 15 in 11 delle 18 gare.

Dopo l'incontro di Magny-Cours, McPhee ha deciso di porre fine alla sua avventura nel Campionato del Mondo Supersport. "Essere sul podio nella prima gara della Supersport con questo nuovo progetto è stato speciale. Abbiamo vissuto grandi momenti, ma anche momenti difficili", ha dichiarato McPhee. "È un peccato, ma per ragioni che sfuggono al nostro controllo abbiamo deciso di comune accordo di separarci con effetto immediato. Grazie a Vincenzo e a tutti i ragazzi di Vince64 per tutto!".

Il boss del team Vincenzo Scandizzo ha un'ottima opinione di McPhee: "È un professionista serio e soprattutto una grande persona. Lo ringraziamo per quello che ha fatto per questa squadra", ha sottolineato l'italiano. "È stata una decisione sofferta, visto il rispetto reciproco e la grande umanità che abbiamo sempre condiviso dentro e fuori le corse. Mi dispiace per questa decisione, ma sarà sempre un buon amico e avrò sempre rapporti con lui".

Da Aragon in poi, Leonardo Taccini piloterà la Vince64 Kawasaki. Il 21enne è stato compagno di squadra di Dominique Aegerter al Ten Kate Yamaha lo scorso anno e ha anche esperienza con la ZX-6R dal 2021 con il team Orelac.