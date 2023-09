John McPhee (29) termina prematuramente o Campeonato do Mundo de Supersport

Como vencedor de vários GPs, John McPhee era um novato proeminente no Campeonato do Mundo de Supersport de 2023, mas o escocês separou-se da sua equipa Kawasaki por mútuo acordo após a reunião em Magny-Cours.

O Campeonato do Mundo de Supersport tornou-se num apanhado de pilotos de GP reformados. Isto não significa que seja depreciativo, porque eles contribuem claramente para elevar o nível, como Sandro Cortese, Randy Krummenacher, Andrea Locatelli e Dominique Aegerter, que vieram do Campeonato do Mundo de Moto2, provaram, só para citar os campeões de Supersport desde 2018.

Este ano, o tetracampeão de Moto3 John McPhee completou a equipa. O escocês fez 29 anos em julho, o que o torna demasiado velho para a categoria de GP mais pequena, pelo que se aliou à equipa Vince64 da Kawasaki para o campeonato do mundo de produção deste ano. A sua estreia nas corridas foi sensacional: na chuvosa primeira corrida em Phillip Island, McPhee conduziu a ZX-6R até ao terceiro lugar do pódio.

Mas foi preciso esperar pela segunda corrida em Most para que o piloto da Kawasaki registasse outro resultado de um só dígito, em quarto lugar. Para além disso, não conseguiu ficar entre os 15 primeiros em 11 das 18 corridas.

Após o encontro de Magny-Cours, McPhee decidiu terminar a sua incursão no Campeonato do Mundo de Supersport. "Estar no pódio na primeira corrida de Supersport com este novo projeto foi especial. Tivemos grandes momentos, mas também momentos difíceis", disse McPhee. "É lamentável, mas por razões alheias à nossa vontade, decidimos de comum acordo separarmo-nos com efeito imediato. Obrigado ao Vincenzo e a toda a malta da Vince64 por tudo!"

O chefe de equipa, Vincenzo Scandizzo, tem uma grande consideração por McPhee: "É um profissional sério e, acima de tudo, uma grande pessoa. Agradecemos-lhe pelo que fez por esta equipa", sublinhou o italiano. "Foi uma decisão dolorosa, dado o respeito mútuo que temos um pelo outro e a grande humanidade que sempre partilhámos dentro e fora das corridas. Lamento esta decisão, mas ele será sempre um bom amigo e manterei sempre relações com ele."

A partir de Aragão, Leonardo Taccini vai pilotar a Kawasaki Vince64. O jovem de 21 anos foi colega de equipa de Dominique Aegerter na Ten Kate Yamaha no ano passado e também tem experiência com a ZX-6R desde 2021 com a equipa Orelac.