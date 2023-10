Décision : en 2024, il y aura deux équipes avec MV Agusta

Depuis début septembre au plus tard, plusieurs équipes ont contacté MV Agusta pour une collaboration en vue du championnat du monde Supersport 2024. Entre-temps, un changement a été décidé.

Le week-end dernier à Portimao, Marcel Schrötter a assuré à son équipe MV Agusta Reparto Corse la troisième place du championnat du monde, tandis que son voisin de box, Bahattin Sofuoglu, occupe la cinquième place avant la finale de Jerez fin octobre. Même s'il manque encore les signatures sur les contrats, les deux pilotes devraient poursuivre leur aventure.

Au classement par équipe, MV Agusta occupe la deuxième place derrière Ten Kate Yamaha (Stefano Manzi, Jorge Navarro). Au classement des constructeurs, l'usine de Varèse est troisième derrière Ducati ainsi que Yamaha - et devance ainsi Kawasaki, Triumph et Honda.

La F3 800 RR est un ensemble puissant qui plaît désormais aussi à d'autres équipes. Une fuite a eu lieu à Portimao : Le team Kawasaki Motozoo Racing va passer de Kawasaki à MV Agusta pour 2024. C'est la première fois depuis 2017 que nous voyons plus de deux pilotes titulaires sur une MV Agusta dans le peloton.

Le pilote de Motozoo sera l'Australien Luke Power, qui s'est classé une fois dans les points à Imola lors de sa saison de rookie (15e). Les deux pilotes actuels du championnat du monde Moto2, Jeremy Alcoba (17e au classement général) et Sean Kelly (26e), sont associés à la deuxième place.

L'équipe Motozoo participe au championnat du monde Supersport depuis 2021, et a commencé en tant que filiale de l'équipe Kawasaki Puccetti Racing.

Le team Evan Bros, qui a déjà été champion Supersport et plusieurs fois vice-champion du monde avec Yamaha et Randy Krummenacher ainsi qu'Andrea Locatelli, a enterré ses plans de changement. Des discussions ont eu lieu avec MV Agusta et Triumph, mais le chef d'équipe Fabio Evangelista restera chez Yamaha.