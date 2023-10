Deciso: nel 2024 ci saranno due squadre con MV Agusta

Al più tardi dall'inizio di settembre, diversi team hanno contattato MV Agusta per una collaborazione per il Campionato del Mondo Supersport 2024. Nel frattempo, è stato effettuato un cambiamento.

Marcel Schrötter ha ottenuto il terzo posto nel Campionato del Mondo per il suo team MV Agusta Reparto Corse lo scorso fine settimana a Portimao, mentre il vicino di box Bahattin Sofuoglu è quinto in vista della finale di Jerez a fine ottobre. Anche se mancano ancora le firme sui contratti, il piano è di continuare con entrambi i piloti.

Nella classifica per team, MV Agusta è seconda dietro Ten Kate Yamaha (Stefano Manzi, Jorge Navarro), in quella per costruttori la casa varesina è terza dietro Ducati e Yamaha - e quindi davanti a Kawasaki, Triumph e Honda.

La F3 800 RR è un pacchetto potente, che ora fa gola anche ad altri team. A Portimao è trapelata la notizia: Il team Motozoo Racing passerà da Kawasaki a MV Agusta per il 2024. Ciò significa che per la prima volta dal 2017 vedremo in campo più di due piloti regolari su una MV Agusta.

Il pilota di Motozoo sarà l'australiano Luke Power, che nella sua stagione da esordiente è riuscito ad andare a punti una sola volta, con il 15° posto a Imola. I due attuali piloti del Campionato del Mondo Moto2 Jeremy Alcoba (17° in classifica generale) e Sean Kelly (26°) sono collegati al secondo posto.

Il team Motozoo partecipa al campionato mondiale Supersport dal 2021, iniziando come emanazione del team Puccetti Racing di Kawasaki.

Il team Evan Bros, che insieme a Yamaha e a Randy Krummenacher e Andrea Locatelli è già stato più volte campione e vicecampione Supersport, ha insabbiato i suoi piani di cambiamento. Ci sono state trattative con MV Agusta e Triumph, ma il boss del team Fabio Evangelista rimarrà con la Yamaha.