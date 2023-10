Decidido: em 2024 haverá duas equipas com a MV Agusta

Marcel Schrötter garantiu o terceiro lugar no Campeonato do Mundo para a sua equipa MV Agusta Reparto Corse no passado fim de semana em Portimão, enquanto o seu vizinho Bahattin Sofuoglu é quinto antes da final em Jerez, no final de outubro. Apesar de ainda faltarem as assinaturas dos contratos, o plano é continuar com ambos os pilotos.

Na classificação das equipas, a MV Agusta é a segunda atrás da Ten Kate Yamaha (Stefano Manzi, Jorge Navarro), na classificação dos construtores a fábrica de Varese é a terceira atrás da Ducati e da Yamaha - e, portanto, à frente da Kawasaki, Triumph e Honda.

A F3 800 RR é um pacote poderoso, que agora também está a atrair outras equipas. Em Portimão, a notícia vazou: A equipa Motozoo Racing vai mudar da Kawasaki para a MV Agusta em 2024. Isto significa que, pela primeira vez desde 2017, veremos mais do que dois pilotos regulares numa MV Agusta no terreno.

O piloto da Motozoo é o australiano Luke Power, que chegou aos pontos uma vez na sua época de estreia, com o 15º lugar em Imola. Os dois actuais pilotos do Campeonato do Mundo de Moto2, Jeremy Alcoba (17º na geral) e Sean Kelly (26º), estão a ser associados ao segundo lugar.

A equipa Motozoo está envolvida no Campeonato do Mundo de Supersport desde 2021, começando como uma ramificação da equipa Puccetti Racing da Kawasaki.

A equipa Evan Bros, que juntamente com a Yamaha e Randy Krummenacher e Andrea Locatelli já foi campeã e vice-campeã de Supersport várias vezes, enterrou os seus planos para uma mudança. Houve conversações com a MV Agusta e a Triumph, mas o chefe de equipa Fabio Evangelista vai ficar com a Yamaha.