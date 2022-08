Cadwell Park: BMW siegte, Toprak Razgatlioglu hob ab

Während sich Yamaha und BMW die Siege in Cadwell Park bei den British Superbikes teilten, lieferte Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) einige Showrunden auf der spektakulären Piste in England ab.

Bradley Ray holte sich in Cadwell Park am Sonntag die Pole-Position für das erste Rennen der British Superbikes auf der spektakulären Rennstrecke in Lincolnshire. Der Yamaha-Pilot fuhr in einer Zeit von 1:25,457 min um den 3,508 km langen Kurs.

Bereits am Sonntagnachmittag ging es für die 29 Superbike-Fahrer in die Startaufstellung zum Sprintrennen, doch dieses wurde bereits nach einer Runde abgebrochen, weil es zu einem schweren Unfall zwischen Dan Jones, Lee Jackson und Takumi Takahashi kam. Während Jackson und Takahashi glimpflich davon kamen, musste Jones zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Neustart gelang Polesetter Ray nach Maß, er setzte sich gleich in Führung. Im Laufe des Rennens entwickelte sich ein Dreikampf an der Spitze des BSB-Feldes. Ray, Rory Skinner (Kawasaki) und BMW-Fahrer Danny Buchan kämpften um den Sieg. Am Ende setzte sich Ray durch – er holte seinen vierten Saisonsieg. Spinner holte mit Platz 2 sein fünftes Podium in dieser Saison, Buchan feierte mit Rang 3 Podestpremiere 2022. Der Gesamtführende Jason O’Halloran wurde Vierter.

Am Montag schlug dann die Stunde von Danny Buchan. Der Brite setzte seine BMW in Rennen 2 nach 16 Runden auf dem Cadwell Park, der auch eine gewaltige Sprungkuppe beinhaltet, auf das oberste Treppchen des Podiums. Er wurde der siebte Sieger der aktuellen BSB-Saison. 0,8 Sekunden hinter Buchan kam Ray auf Platz 2, Dritter wurde Ducati-Fahrer Tommy Bridewell. Leon Haslam wurde Vierter, knapp vor Kawasaki-Markenkollege Rory Skinner. O’Halloran kam nur auf Position 8.

Auch das dritte Rennen des Wochenendes gewann Buchan vor Ray und Bridewell, Haslam und Skinner. In der Gesamtwertung übernahm Yamaha-Pilot Ray wieder die Führung vor seinem Markenkollegen O’Halloran. Spinner rückte auf Platz 3 vor – alle 3 sind bereits für den Showdown um den Titel qualifiziert. Beim kommenden Rennwochenende in Snetterton (9. bis 11. September) werden die Top-8 für den Showdown feststehen. Nur diese acht Fahrer haben dann noch Chancen auf den Titel 2022.

Für Spektakel sorgten die beiden Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli, die zur Show einige Runden auf der Rennstrecke in Cadwell Park drehten. Den beiden Superbike-WM-Fahrern bereitete der Auftritt bei den BSB-Kollegen reichlich Freude.

BSB-Stand nach 21 von 33 Rennen:

1. Ray, Yamaha, 372 Punkte

2. O'Halloran, Yamaha, 359

3. Skinner, Kawasaki, 241

4. Jackson, Kawasaki, 225

5. Glenn Irwin, Honda, 214

6. Bridewell, Ducati, 201

7. Mackenzie, Yamaha, 186

8. Ryde, Yamaha, 178

Ergebnis Rennen 1

Ergebnis Rennen 2

Ergebnis Rennen 3