Doppelsieg für Ryde, 100. Podium für Bridewell

Vom 24. bis 26. August fand das achte Saison-Meeting der Britischen Superbike-Meisterschaft im legendären Cadwell Park statt. Auf der Kultstrecke wurden spektakuläre Sprünge und packende Zweikämpfe geboten.

Der Cadwell Park ist zweifelsohne eine der spektakulärsten Rennstrecken im Kalender der Britischen Superbike-Meisterschaft (BSB). Der enge Kurs in der Nähe der Stadt Lincoln im Osten Englands ist mit ihren vielen Senken und Kuppen ein Genuss für die Fahrer und Fans.

Ende August 2024 war es wieder soweit und das Saison-Highlight der BSB ging im Cadwell Park über die Bühne. Auf der 3,502 km kurzen Strecke wurde den Fans neben engen Rennen wieder ein wahres Flugspektakel geboten, als die Fahrer mit ihren Bikes im Abschnitt «The Mountain» abhoben.

In Lauf 1 über 18 Runden am Sonntag setzte sich Yamaha-Pilot Kyle Ryde 0,791 sec vor Lee Jackson (Honda) durch. Charlie Nesbitt (Honda), Tommy Bridewell (Honda) und Glenn Irwin (Ducati) komplettierten die Top-5.

In Rennen 2 über 12 Runden am Montagmittag lieferten sich vom Start weg der WM-Führende Bridewell, Jackson und Ryde einen erbitterten Dreikampf. In den ersten Runden konnten sich die drei vom Rest des Feldes absetzen. Erste Verfolger waren Nesbitt und Irwin. In den letzten beiden Umläufen versuchte Ryde an Bridewell vorbeizukommen, Jackson lauerte dicht dahinter auf der dritten Position auf seine Chance. Am Ende konnte Bridewell seine Führung verteidigen und den Sieg holen. Im Ziel trennten die Top-3 gerade einmal 0,242 sec.

In Lauf 3 am Montagnachmittag über 20 Runden führte Ryan Vickers, der Yamaha-Teamkollege von Kyle Ryde, das Feld nach der ersten Runde an, bevor er in der ersten Kurve der dritten Runde stürzte. Danach sortierte sich das Feld: Ryde führte eine Fünfergruppe mit Nesbitt, Bridewell, Irwin und Jackson an. In Runde 8 setzte sich Bridewell hinter Ryde an die zweite Stelle. Im letzten Renndrittel konnten sich die beiden, die auch in der Meisterschaft vorne liegen, vom Rest etwas absetzen. Ryde behielt die Ruhe und fuhr seinen zweiten Sieg an diesem Wochenende ein – 0,702 sec vor Bridewell, der mit seinem zweiten Platz sein 100. Podium in der BSB feierte. Dritter wurde Honda-Pilot Lee Jackson.

In der Meisterschaft führt weiterhin Bridewell, der Weltmeister von 2023, die Tabelle mit 294 Punkten an – 19 Punkte vor Ryde und bereits 60 Zähler vor Irwin. Mit Oulton Park, Donington Park und Brands Hatch stehen in der Britischen Superbike-Meisterschaft noch drei Saison-Meetings und neun Rennen auf dem Programm.

BSB-Stand nach 23 von 32 Rennen:

1. Tommy Bridewell, Honda, 294

2. Kyle Ryde, Yamaha, 275

3. Glenn Irwin, Ducati, 234

4. Christian Iddon, Ducati, 231

5. Ryan Vickers, Yamaha, 208

6. Danny Kent, Yamaha, 184

7. Leon Haslam, BMW, 170

8. Lee Jackson, Honda, 163