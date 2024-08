Mid-Ohio: Ducati-Show sorgt für Vorentscheidung

Josh Herrin dominierte und führt die Meisterschaft souverän an

Die MotoAmerica-Serie kehrte am vergangenen Wochenende nach mehr als einem Monat zurück auf die Rennstrecke. Auf dem Mid-Ohio Sports Car Course ging es für die Superbike-Piloten um Punkte für die Meisterschaft.

Cameron Beaubier holte im Qualifying auf dem 3,862 km langen Kurs in Mid-Ohio am Samstag die Pole-Position. Der BMW-Pilot fuhr in 1:23,904 Minuten um den Kurs in der Nähe von Columbus. Der US-Amerikaner distanzierte dabei Loris Baz (Ducati) um 0,122 Sekunden und BMW-Fahrer Sean Dylan Kelly um 0,275 Sekunden. Josh Herrin (Ducati) und Titelverteidiger Jake Gagne erreichten die Startränge 4 und 5.

Eine große Regenfront machte den Organisatoren kurz vor dem ersten Rennen der Superbiker einen Strich durch die Rechnung, sodass der Start verschoben werden musste. Doch auf abgetrockneter Strecke gingen die Fahrer auf Slicks in das Rennen über 16 Runden. Der strahlende Sieger war am Ende Josh Herrin auf seiner Panigale V4R. Der 34-Jährige feierte einen Start-Ziel-Sieg und den vierten Erfolg in 2024.

Herrin fuhr mit seinem Teamkollegen Loris Baz einen komfortablen Vorsprung heraus und während der US-Amerikaner 25 Zähler holte, schmiss Baz sein Bike auf Platz 2 liegend weg. Somit kam Cameron Beaubier nach einem schlechten Start als Zweiter ins Ziel – 18,8 Sekunden hinter Herrin. Platz 3 sicherte sich BMW-Fahrer JD Beach vor Hayden Gillim (Honda) auf Platz 4. Gagne musste in der Anfangsphase die Strecke verlassen und verlor dabei viel Zeit. Er wurde nur Neunter, Yamaha-Teamkollege Cameron Petersen musste nach drei Trainingsstürzen auf das Rennen verzichten.

Auch im zweiten Lauf auf dem Sports Car Course lieferte die US-Superbike-Serie spannenden Rennsport. Zehn Jahre war die AMA nicht auf dieser Rennstrecke zu Gast, nun setzte ihr Josh Herrin gehörig den Stempel auf. Doch am Sonntag konnte sich der Ducati-Fahrer nicht problemlos aus dem Staub machen, denn zwei BMW-Jungs machten ihm das Leben schwer.

Kelly führte über weite Strecken in diesem Rennen auf seiner M1000RR, doch zwei Runden vor dem Ende setzte Herrin zum entscheidenden Überholmanöver an und feierte anschließend seinen fünften Erfolg des Jahres. Hinter ihm kam Kelly 0,3 Sekunden und Beaubier 1,3 Sekunden über den Zielstrich. Es war Herrins 15. Karriereerfolg bei den Superbikes, in der Meisterschaft führt er nun mit 52 Punkten Vorsprung.

Loris Baz und Bobby Fong (Yamaha) beendeten das Rennen auf den Plätzen 4 und 5, Sechster wurde BMW-Fahrer JD Beach. Jake Gagne kämpfte erneut mit Arm-Pump-Problemen und kam nur auf Rang 10 ins Ziel. Das nächste Rennen findet von 13. bis 15. September auf dem Circuit of the Americas in Texas statt.

MotoAmerica, Stand nach 7 von 9 Events:

1. Herrin, Ducati, 244 Punkte

2. Fong, Yamaha, 192

3. Gagne, Yamaha, 192

4. Beaubier, BMW, 184

5. Petersen, Yamaha, 175

6. Kelly, BMW, 167

7. Baz, Ducati, 155

8. Beach, BMW, 124