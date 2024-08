Assen Rennen 1: Payne/Rousseau vor Schlosser/Schmidt

Im siebten Rennen der Sidecar-WM holten sich Harrison Payne und Beifahrer Kevin Rousseau den Sieg. Zweite wurden Markus Schlosser/Luca Schmidt, die weiterhin die Wertung anführen.

Im Sprintrennen der Sidecar-Weltmeisterschaft auf dem TT Circuit in Assen gewann das britisch-französische Duo Harrison Payne/Kevin Rousseau nicht nur den Start gegen die aktuell in der WM führenden Markus Schlosser und Beifahrer Luca Schmidt, sondern am Ende auch das Rennen. Das Team von Altmeister Rolf Steinhausen wehrte im Verlauf der nur neun Runden währenden Distanz alle Versuche des Teams Schlosser ab und holte damit fünf WM-Punkte auf ihre ärgsten Konkurrenten auf.

Schon nach einer Runde führten Payne/Rousseau mit ihrer ARS Yamaha mit einer Sekunde Vorsprung vor Schlosser/Schmidt. Dahinter rangierten bis ins Ziel Sam und Tom Christie und Bennie Streuer/Kevin Kölsch. Mit neun und mehr als zehn Sekunden Rückstand belegten Tim Reeves/Mark Wilkes, Todd Ellis/Emmanuelle Clement und Pekka Päivärinta/Adam Christie die Plätze 5, 6 und 7.

Schlosser/Schmidt versuchten alles, Payne/Rousseau doch noch einzukassieren, aber vergebens. Im ersten Sektor waren Erstere stärker, aber aus der Timmerbocht vor Start und Ziel kamen die Steinhausen-Jungs immer wieder besser heraus.

Es waren nur 20 Gespanne am Start. Lennard Göttlich und Beifahrer Lucas Krieg hatten am Morgen einen heftigen Abflug und fehlten im Rennen. Auch das zweite IDM-Gespann mit Patrick Werkstetter/Valentin Pirat war nicht dabei. Offensichtlich hatte man das Motorrad nach einem Temperaturproblem im Qualifying nicht mehr rechtzeitig reparieren können.

Zu allem Überfluss rollte mit Markus Venus/Ondrej Sedlacek auch noch das dritte IDM-Gespann schon in Runde zwei in der Boxengasse aus, Cyril und Claude Vinet (F) waren erst gar nicht angetreten. Und dann lag am Ende auch noch ein Gespann in der Timmerbocht auf dem Kopf und fing an zu brennen. Das war die LCR Yamaha der Briten Samuel und Jack Laidlow, die ebenfalls in der IDM gewertet werden.

Am Sonntag erfolgt der Start zum Rennen 2 über 16 Runden um 15:40 Uhr.

Assen, Sidecar-WM, Ergebnisse Rennen 1:

1. Harrison Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 9 Runden. 2. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, +0.341 sec. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +1.317. 4. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha, +2.129. 5. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, +9.811. 6. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, +9.904. 7. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, +10.637. 8. Lukas Wyssen/Ema Salmon (CH/F), LCR Yamaha, +18.315. 9. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha, +25.548. 10. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, +1:47.924. 11. Rupert Archer/Andreas Hofer (GB/CH), ARS Yamaha, +1:48.201. 12. Samuel Laidlow/Jack Laidlow (GB), LCR Yamaha, +1 Rd. 13. Biggs/Seegers (GB/NL), LCR Yamaha, +1:49.742. 14. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, +1:52.013. 15. G Rogier Weekers/Marcel Fries (NL/CH), R&R Yamaha, +1 Runde. 16. G Raymond Leijdekkers/Palmira Ter Steeg (NL), R&R Yamaha, +1 Runde.

DNF: G Phillipe Gallerne/Florian Colombin (F), RCN Yamaha. Markus Venus/Ondrej Sedlacek (D/CZ), LCR Yamaha.

DNS: Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha. G Cyril Vinet/Claude Vinet (F), LCR Yamaha.

Sidecar-WM, Stand nach 7 von 12 Rennen (Top 3):

1. Schlosser/Schmidt 142 Punkte. 2. Payne/Rousseau 135. 3. Christie/Christie 113.