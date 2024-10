Fotofinish: Kyle Ryde (Yamaha) holt BSB-Krone 2024

Dramatischer hätte die Saison bei den British Superbikes nicht enden können: Erst in der letzten Runde, in der letzten Kurve, auf den letzten Metern entschied sich, wer am Ende feiern darf. Kyle Ryde der neue Champion.

Mit einem Rückstand von vier Punkten startete Kyle Ryde in das 32. und letzte Rennen der langen BSB-Saison 2024. Tommy Bridewell (Honda), der Meister des Vorjahres, führte vor dem Yamaha-Fahrer die Meisterschaft an, als am Sonntag in Brands Hatch die Entscheidung herbeigerufen wurde.

Bridewell führte zunächst vor Teamkollegen Andrew Irwin und Ducati-Fahrer Glenn Irwin das Rennen an. Erst nach Halbzeit arbeitete sich Ryde konsequent nach vorne. Als der 27-Jährige dann direkt hinter seinem Kontrahenten auftauchte, war klar: Der Gewinner dieses Rennens wird am Ende auch den großen Pokal für die Meisterschaft mit nach Hause nehmen.

Ryde, der seit 2022 in der Superbike-Klasse der BSB unterwegs ist, und Bridewell stiegen zum Rennende in einen unvergesslichen Zweikampf ein, bei dem sie sich rundenlang gegenseitig überholten und bis an die Grenzen der Sportlichkeit bekämpften. Dabei war beiden Fahrern der unglaubliche Kampfgeist anzusehen.

Erst auf den letzten Metern setzte sich Ryde nach vorne, Bridewell musste einen wilden Rutscher abfangen und die Yamaha-Mannschaft von OMG GRILLA durfte nach der Zieldurchfahrt feiern. Ryde hatte seinen Gegner niedergekämpft und am Ende die britische Superbike-Klasse 2024 gewonnen.

«Es war ein großartiger Tag. Ein sehr harter Kampf und sehr eng zwischen Tommy und mir den ganzen Tag», strahlte Ryde im Interview. «Mindestens 50-mal haben wir uns gegenseitig überholt. Ich habe alles richtig gemacht, um ihn am Ende hinter mir zu halten. Die Pace war unglaublich, Tommy hat einen neuen Rundenrekord gefahren, obwohl wir nur sechs Grad draußen hatten. Ich kann es noch immer nicht glauben, was für ein Tag!»

Der Yamaha-Star fügte am Ende voller Freude hinzu: «Britischer Superbike-Champion zu werden, ist etwas, für das wir unglaublich hart gekämpft haben. Es wird eine Weile dauern, bis ich das begreife.» Hinter Ryde und Bridewell landete Glenn Irwin auf Gesamtplatz 3 der Meisterschaft.

BSB-Gesamtstand nach 32 von 32 Rennen:

1. Kyle Ryde, Yamaha, 487 Punkte

2. Tommy Bridewell, Honda, 486

3. Glenn Irwin, Ducati, 382

4. Danny Kent, Yamaha, 373

5. Ryan Vickers, Yamaha, 349

6. Christian Iddon, Ducati, 261

7. Lee Jackson, Honda, 261

8. Josh Brookes, BMW, 249

9. Leon Haslam, BMW, 228

10. Andrew Irwin, Honda, 226