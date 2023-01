Dakar 2023, Etappe 4: Honda-Doppelsieg, Hero trauert

KTM-Sensation Mason Klein war auf der vierten Etappe der Dakar 2023 auf dem Weg zum Sieg, als er von einem Defekt heimgesucht wurde. Am Ende wurde es ein guter Tag für Honda. Matthias Walkner auf Platz 11.

Etappe 4 der 45. Ausgabe der Marathon-Rallye war eine 425 km lange Schleife mit Start-und-Ziel im Ort Ha’il. Eine besondere Hürde sollte die Navigation darstellen. Der Sieger vom Vortag, Red Bull GASGAS-Pilot Daniel Sanders, musste die Route eröffnen, gefolgt von Mason Klein (BAS KTM) und Skyler Howes (Husqvarna). Dafür erhielt das Trio Zeitgutschriften.

Nach 48 km markierte der als Neunter gestartete Adrien van Beveren (Honda) die schnellste Zeit, doch auf dem Weg zum zweiten Wegpunkt bei der 95-km-Marke übernahm der Mason Klein die Führung. Der US-Amerikaner hatte längst Sanders eingeholt.

Beim Tankstopp nach 211 km markierte der erstaunliche BAS KTM-Pilot die schnellste Zeit. Innerhalb sechs Minuten folgten Sanders, die Honda-Piloten Pablo Quintanilla, Joan Barreda und Adrien van Beveren sowie die Red Bull KTM-Asse Toby Price und Kevin Benavides sowie die Husqvarna-Werkspiloten Howes und Luciano Benavides.

In der zweiten Hälfte legte der erst 22-jährige Klein wieder eine hohe Pace vor. Im Schlussspurt über Steine und Sand holten jedoch Barreda und Quintanilla ordentlich Zeit auf, außerdem verlor Klein zehn Minuten bei einem Halt für eine Reparatur. Am Ende räumte der Spanier nach 4:28 Std. seinen 30. Etappensieg bei einer Dakar ab, der Chilene (+ 16 sec) machte den Doppelsieg der Japaner perfekt und wurde Zweiter. Dank der Bonusregelung kam Howes (+ 1:05 min) als Dritter in die Wertung.

Erfreulich für die Pierer Mobility Group: Mit Sanders (GASGAS), Howes (Husqvarna) und Benavides (KTM) nimmt man mit drei Marken die Top-3 der Gesamtwertung in Beschlag!

Die vierte Etappe sorgte insgesamt für ein knappes Ergebnis: Die Top-8 blieben innerhalb nur vier Minuten. Pechvogel Mason Klein wurde mit zwölf Minuten Rückstand Zehnter, wenige Sekunden vor Matthias Walkner (Red Bull KTM).

Hero-Pilot Sebastian Bühler rollte am vierten Renntag ohne Benzin aus und spielt bei der weiteren Dakar keine Rolle mehr. Dies trifft auch auf seine Teamkollegen Ross Branch (Defekt) und Joaquim Rodrigues (Sturz) zu. Einziger Pilot im Rennen ist Franco Caimi, der den vierten Renntag 17. wurde.

Die Ergebnisse sind noch vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.