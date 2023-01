Dakar 2023: Etappe 3 abgebrochen, nichts geht mehr

Die Top-Piloten der Motorrad-Kategorie haben es noch über die volle Distanz gebracht, doch dann wurde Etappe 3 der Rallye Dakar abgebrochen. Nur 42 von 115 Teilnehmern kamen wie geplant im Ziel an.

Eigentlich ging die dritte Dakar-Etappe über eine Wertungsprüfung über 447 Kilometer und immerhin 42 Piloten erreichten das Ziel über die vorgesehene Strecke, die übrigen Teilnehmer wurden aber am Wegpunkt bei 377 km oder noch früher bei Kilometer 335 angehalten.

Grund hierfür war das zunehmend schlechte Wetter. Schon den ganzen Vormittag war es in Saudi-Arabien ungewöhnlich kühl. Der Himmel war wolkenverhangen, es regnete immer wieder und es herrschte ein frischer Wind. Als sich die Bedingungen weiter verschlechterten, sah sich Veranstalter A.S.O. zum Abbruch gezwungen, weil die Rettungshubschrauber nicht mehr starten konnten.

Die Zeiten der Teilnehmer, die das Ziel erreicht haben, bleiben bestehen. Um für die verbleibenden Fahrer eine Zeit zu ermitteln, wird der auf dem ersten Teil der Etappe erzielte Durchschnitt berechnet.

Nichts mehr ändern wird sich am Etappensieg von Daniel Sanders (Red Bull GASGAS), auch nicht an dessen Gesamtführung mit einem Polster von 4:04 min auf den erstaunlichen KTM-Privatier Mason Klein.

Die erste von zwei Schleifen mit Start und Ziel in Ha’il führt die Piloten am Mittwoch in Saudi-Arabien Richtung Norden. Das erste Viertel der 425 Kilometer langen Spezialwertung ist von Sand und hohen Dünen geprägt, die Navigation wird eine entscheidende Rolle spielen.