Ricky Brabec (Honda) schämt sich für Dakar-Aufgabe

Ricky Brabec sorgte sich um seine Gesundheit – wer will es im verdenken

Mit Ricky Brabec fiel auf der dritten Etappe 3 ein weiterer Mitfavorit auf den Dakar-Sieg aus. Der Honda-Pilot hatte nach einem Sturz das beklemmende Gefühl, das Genick gebrochen zu haben. So geht es dem US-Amerikaner.

Nach drei Etappen der 45. Dakar sind bereits zwei Top-Piloten ausgeschieden. Vorjahressieger Sam Sunderland (Red Bull GASGAS) stürzte bereits am ersten Renntag nach nur 52 Kilometern, auf Etappe 3 ereilte dem Sieger von 2020, Ricky Brabec (Honda) dasselbe Schicksal. Und auf Etappe 2 verletzten sich mit Matthias Walkner (Red Bull KTM) und Joan Barreda (Honda) zwei weitere Dakar-Stars.

Für Brabec ist es der vierte Ausfall bei einer Dakar, bei acht Veranstaltungen war der 31-Jährige dabei. Der diesjährige Rückzug ist dem Honda-Werkspiloten besonders unangenehm.

«Ich schäme mich dafür, aus dem Rennen ausgeschieden zu sein», gab Brabec später zu Protokoll. «Nach einem Sturz auf halber Strecke war ich mir meines Zustands nicht sicher. Ich machte mir Sorgen wegen eines brennenden Gefühls im Nacken, das hinunter zu meiner Schulter zog. Dasselbe Gefühl hatte ich bei einer früheren Verletzung, als ich mir das Genick gebrochen hatte. Mit dem noch verbauten Metall war es ein beängstigendes Gefühl, nicht zu wissen, was passiert ist.»

Bei der näheren Untersuchung im Krankenhaus gab es Entwarnung: Der US-Amerikaner hat sich an keiner Stelle seines Körpers einen Bruch zugezogen.

«Es tut mir leid, dass ich das Team im Stich gelassen habe und nur einen kurzen Auftritt hatte», bedauerte Brabec. «Es ist schwer zu schlucken, jetzt nach Hause zu gehen, aber wir sind hier noch nicht fertig. Was wir uns antun und wie viele Kilometer wir in der offenen Wüste zurücklegen, ist überwältigend. Nichts wird sich so gut anfühlen wie die Rückkehr im nächsten Jahr, um wieder um den Sieg zu kämpfen.»

Verständnis und Rückendeckung für seine Entscheidung erhielt Brabec von Teammanager Ruben Faria.

«Das Monster Energy Honda Team ist stolz auf ihn und dankbar für alle seine Bemühungen. Er ist ein großartiger Fahrer - mit Sicherheit einer der besten - und ein guter Kerl. Wir wünschen ihm eine vollständige und schnelle Genesung», meinte der Spanier.