Finale der Dakar 2023: KTM und Benavides Gesamtsieger

Mehrere Piloten hätten den Sieg bei der Rallye Dakar 2023 verdient, aber es kann nur einen geben. Mit dem Etappensieg auf Etappe 14 machte Kevin Benavides (Red Bull KTM) seinen zweiten Dakar-Triumph perfekt.

Nie war ein Etappensieg bei der Dakar 2023 wichtiger als am letzten Renntag der härtesten Rallye. Denn die Top-3 der Gesamtwertung waren nur von 91 sec getrennt und zwischen den Red Bull KTM-Piloten Kevin Benavides und Toby Price an der Spitze sogar nur 12 sec.

Die 14. Etappe wurde in umgekehrter Reihenfolge der Gesamtwertung gestartet. Um 9:15 Uhr Ortszeit ging Skyler Howes (Husqvarna) auf die 136 km lange Wertungsprüfung, im Abstand von drei Minuten folgten Benavides und Price.

Schon nach 33 km am ersten Wegpunkt zeichnete sich ab, dass Howes nicht in den Kampf um den Gesamtsieg mitmischen würde. Der Husqvarna-Pilot lag 1:40 min hinter der Bestzeit von Benavides, der wiederum 12 sec schneller war als Price.

Klarer wurde das Bild beim Wegpunkt bei 68 km. Benavides hatte sich ein Polster von 1:49 min auf seinen Red Bull KTM-Teamkollegen erarbeitet und lag damit eindeutig vorn. Eine Vorentscheidung war aber auch das nicht.

In der zweiten Hälfte knabberte sich Price wieder an den Argentinier heran, doch im Ziel reichte es knapp nicht. In 1:15,17 Std. fuhr Benavides den Etappensieg ein, Price war 55 sec langsamer. Der Argentinier holte damit mit 43 sec Vorsprung auch den Gesamtsieg.

Die Honda-Piloten hatten erwartungsgemäß nichts mit dem Ausgang zu tun. Als Vierter auf Etappe 14 brachte Pablo Quintanilla (+3:15 min) die beste CRF450 Rally ins Ziel, was den Chilenen auch auf Platz 4 der Gesamtwertung befördert. Adrien van Beveren beendet die 45. Dakar-Ausgabe als Fünfter.