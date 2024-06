KTM 300EXC Hardenduro: Für härteste Herausforderungen

Gratulation an die KTM-Ingenieure: Zugriemen serienmässig an der 300EXC Hardenduro

Die Referenzen: Siege in den ersten beiden Runden des FIM Hard Enduro World Championship 2024 und drei aufeinanderfolgende Siege beim Red Bull Erzbergrodeo durch Manuel Lettenbichler. Noch Fragen?

Erstmals auf den Modelljahrgang legte KTM ein Sondermodell der 300EXC mit der Zusatzbezeichnung Hardenduro auf. Im Modelljahrgang 2025 nimmt die KTM 300EXC den Platz eines Spitzenmodells ein.

In der Pressemitteilung werden diverse technische Verbesserungen und eine hochwertige Serienausstattung beschrieben, doch dem SPEEDWEEK-Autor sticht vorab ein Detail ins Auge: Serienmässig sind an der Gabel und am Heck Riemen angebracht, um die Fuhre (das Motorrad) aus dem Dreck zu reissen.

Wir gratulieren den KTM-Ingenieuren an dieser Stelle für die realistische Demut vor den Herausforderungen des gewachsenen Geländes. Sie haben erkannt, dass ihr Motorrad, so gut es auch sein mag und wie versiert der Fahrer am Lenker auch sei, nicht alle Hindernisse überwinden kann und deshalb Zugriemen, an denen man es aus misslicher Lage herausreissen kann, eine grosse Hilfe sein können.

Auf sass man auf diese Zugriemen möglichst nie zurückgreifen muss und unpflegliche Behandlung möglicht wenig Schaden anrichtet, wurden an der KTM 300EXC Hardenduro zahlreiche Spezialteile verbaut. Ein Kühlerlüfter gegen motorseitigen Hitzekollaps, Protektoren zum Schutz des orange eingefärbten Rahmens, dazu Motorschutzplatte, Kupplungsnehmerzylinderschutz (was für ein Wort) und Bremsscheibenschützer vorne und hinten.

Den Fahrer unterstützen eine gerippte Sitzbank in schwarz, zwei per Lenkerschalter anwählbare Motormappings und der Handschutz-Bügelkit. Am Factory-Radsatz kontrastieren schwarze DID-Felgen und Speichen mit orangen Naben und Nippeln, am Fahrwerk der orange Rahmen mit den schwarz eloxierten, gefrästen Gabelbrücken.

Das neue herausragende technische Merkmal der WP XACT-Closed-Cartridge-Federgabel mit 48 mm Innenrohrdurchmesser ist die neue Einstellbarkeit der Vorspannung am Basisventil. Durch die Preload-Adjusters für das Basisventil werden nahtlose Einstellungen von Hand mit einem Gesamtfederweg von 4 mm möglich – eine kleine Änderung mit großer Wirkung. Höhere Vorspannung für verbesserte Stabilität auf schnellen Enduro-Stecken oder geringere Vorspannung für mehr Komfort in technischen, langsamen Passagen.

Die KTM 300EXC Hardenduro des 2025er Jahrgangs ist bei autorisierten KTM-Händlern ab September erhältlich für 13.149 Euro erhältlich, was einem Aufpreis von 1600 Euro auf auf Standard-Modell 300EXC entspricht.