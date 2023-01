Alle Etappensieger der Dakar 2023 auf einen Blick

Am 15. Januar endete die 45. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt und sie war eine der schwierigsten aller Zeiten. Welche Fahrer sich bei der Dakar 2023 in Szene setzen konnten.

Fast 4000 km an Wertungsprüfungen und zusätzlich 4500 km an Verbindungen mussten die Teilnehmer an 15 Renntage auf ihren Motorrädern verbringen. Das allein ist eine Herausforderung, aber die Route und die Wetterbedingungen bei der vierten Ausgabe in Saudi-Arabien waren extrem. Eisige Temperaturen in der Nacht sind in der Wüste durchaus üblich, doch auch am Tage war es ungewöhnlich kühl; das Thermometer stieg mitunter nicht über zehn Grad Celsius. Außerdem regnete häufig, die Strecken waren schwer zu fahren, viele Teilnehmer blieben im Schlamm stecken und kamen unterkühlt im Biwak an.

Umso erstaunlicher, dass am Sonntag noch 90 Piloten der Motorrad-Kategorie das Ziel sahen. Einige von ihnen konnten nicht an der Podiumszeremonie teilnehmen, weil sie in der ‹Experience› fuhren, also eigentlich bereits ausgeschieden waren.

Ebenfalls erstaunlich, wie zuverlässig die heutigen Motorräder sind. Bei den Top-Teams fielen nur kleine Defekte wie Undichtigkeiten an Benzinleitungen oder am Kühlwasserkreislauf auf. Auch Neueinsteiger Kove Moto aus China brachte alle drei Motorräder ohne technische Zwischenfälle über die Distanz.

Obwohl KTM mit Kevin Benavides die Dakar 2023 gewann, die meisten Etappensiege fuhren Honda-Piloten ein, nämlich vier. Mit jeweils drei Tagessiegen schrieb sich die Pierer Mobility AG mit den Marken KTM und Husqvarna in die Statistik an, einen weiteren Triumph steuerte GASGAS bei. Mit zwei Etappensiegen absolvierte der indische Hersteller Hero ebenfalls eine erfolgreiche Dakar.

Der Fahrer mit den meisten Etappensiegen ist Luciano Benavides, der Bruder von Kevin. Der Argentinier im Husqvarna-Werksteam beeindruckte mit drei Siegen, einen vierten verpasste er knapp. Zwei Siege haben Kevin Benavides und Ross Branch (Hero) erreicht.

Alle Etappensieger der Rallye Dakar 2023 Etappe Wertung Verbindung Sieger Führender Prolog 13 0 Toby Price (KTM) Etappe 1 368 235 Ricky Brabec (Honda) Ricky Brabec (Honda) Etappe 2 430 160 Mason Klein (KTM) Mason Klein (KTM) Etappe 3 447 223 Daniel Sanders (GASGAS) Daniel Sanders (GASGAS) Etappe 4 425 152 Joan Barreda (Honda) Daniel Sanders (GASGAS) Etappe 5 374 275 Adrien Van Beveren (Honda) Skyler Howes (Husqvarna) Etappe 6 357 562 Luciano Benavides (Husqvarna) Skyler Howes (Husqvarna) Etappe 7 476 Wertungsprüfung abgesagt Skyler Howes (Husqvarna) Etappe 8 345 478 Ross Branch (Hero) Skyler Howes (Husqvarna) Etappe 9 359 328 Luciano Benavides (Husqvarna) Skyler Howes (Husqvarna) Etappe 10 114 509 Ross Branch (Hero) Kevin Benavides (KTM) Etappe 11 275 151 Luciano Benavides (Husqvarna) Howes Etappe 12 185 188 Nacho Cornejo (Honda) Toby Price (KTM) Etappe 13 153 520 Kevin Benavides (KTM) Toby Price (KTM) Etappe 14 138 267 Kevin Benavides (KTM) Kevin Benavides (KTM) Gesamt 3983 4524

Übrigens: Die Gesamtwertung am längsten angeführt hat Skyler Howes (Husqvarna), der die Dakar als Dritter beendet hat. Der US-Amerikaner lag an fünf Renntagen vorn, obwohl er nicht einen Etappensieg einfahren konnte.