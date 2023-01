Daniel Sanders: Metall im operierten Arm bewegt sich

In der Gesamtwertung der Rallye Dakar spielt Daniel Sanders mit 20 Minuten Rückstand keine Rolle. Mit dem zweiten Platz in der 12. Etappe konnte das GASGAS-Aushängeschild aber einen schönen Erfolg feiern.

Der zweite Teil der Marathon-Etappe ging am Freitag über eine Wertungsprüfung von 185 km durch die Sandwüste. Die Navigation der am Sonntag endenden Rallye in Saudi-Arabien war verhältnismäßig einfach, denn die drei vorderen Piloten profitierten nicht nur vom neuen Bonus-System (maximal 4:30 min Gutschrift), sondern fuhren auch mit die schnellsten Zeiten.

Daniel Sanders aus dem Team Red Bull GASGAS ging als Zweiter in die 12. Etappe und kam mit 49 Sekunden Rückstand auf Sieger Nacho Cornejo aus dem Honda-Werksteam auch als Zweiter ins Ziel. Für den Australier ist das ein schöner Einzelerfolg, in der Gesamtwertung liegt er als Siebter bereits über 20 Minuten zurück.

«Langsam werde ich in den Dünen besser und komme zurück in einen Rhythmus», erzählte Sanders, der tagelang von einem kräfteraubenden Infekt geplagt worden war. «Als ich Benavides eingeholt hatte und führte, machte ich weiterhin Druck. Es machte Spaß und war nicht zu heiß: Erst fuhren wir durch Dünen, dann konnten wir uns auf Schotter etwas erholen, bevor es wieder in die Dünen ging. Meinem Arm geht es nicht sehr gut, er tat ziemlich weh.»

Der 28-Jährige kämpft seit der Dakar vor einem Jahr mit einer schweren Armverletzung. Damals lag Sanders nach zwei Siegen in den ersten sechs Etappen auf dem dritten Gesamtrang, stürzte dann aber und brach sich den linken Ellbogen und das Handgelenk. Aufgrund von Komplikationen im Ellbogen folgte eine harte Saison.

Jetzt plagt ihn ein Metallstift im Arm. «Es fühlt sich an, als hätte er sich gelockert und kommt heraus», bemerkte der Vierte der Dakar 2021. «Das tat ziemlich weh. Auf dem Schotter vibrierte es so stark, dass sich der Stift die ganze Zeit bewegte. Also habe ich versucht, ihn zurück in den Muskel zu drücken. Mal sehen, wahrscheinlich entfernen wir ihn jetzt. Noch zwei Tage so zu fahren, würde sich nicht gut anfühlen.»

Die Ergebnisse sind vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.