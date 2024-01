Das Warten hat ein Ende: Die Dakar 2024 beginnt

Später als in den letzten Jahren beginnt die härteste Rallye der Welt: Am Freitag startet die 46. Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien mit dem Prolog in al-'Ula.

Für die Teilnehmer der Rallye Dakar beginnt am 5. Januar 2024 in der Wüste von Saudi-Arabien das größte Offroad-Abenteuer dieser Welt. Zum fünften Mal in Folge geht es für die Fahrer, Teams und Beteiligten in Saudi-Arabien auf die Reise mit über 7.000 Kilometern. Nachdem die Rallye ursprünglich von Europa nach Dakar (Senegal) und zwischen 2009 und 2019 durch Südamerika geführt hatte, fand die härteste Rallye der Welt ab 2020 im Mittleren Osten ihre neue Heimat.

Am Freitag machen sich die mehr als 130 Teilnehmer auf ihren 450-ccm-Motorrädern von KTM, Honda, Husqvarna, Hero, GasGas und Co. auf die Reise. Beim Prolog rund um die Region al-'Ula stehen insgesamt 158 Kilometer im Programm, davon müssen die Fahrer 28 km in Wertung absolvieren.

Die Strecke verläuft an diesem ersten Tag der Rallye voller Abwechslung zwischen großen Steinen hindurch, über sandige Pisten und durch Passagen abseits fester Wege. In umgekehrter Reihenfolge der Klassifikation des WM-Standes und mit einem Abstand von zwei Minuten zueinander starten die RallyeGP-Fahrer in den Tag. Das Ergebnis des Prologs wird ausschlaggebend für die Startreihenfolge der ersten Etappe am Samstag sein.