Bei der 46. Dakar-Ausgabe wird der 45. Sieger gesucht 25.12.2023 - 09:15 Von Kay Hettich

© Rally Zone Kevin Benavides ist der letzte Dakar-Sieger

Am 5. Januar 2024 beginnt in Saudi-Arabien die 46. Ausgabe der spektakulären Rallye Dakar. Es eines der letzten Abenteuer, das gerade für die Teilnehmer der Motorrad-Kategorie große Gefahren in sich birgt.