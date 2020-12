Yamaha: Fünf Werkspiloten für Rallye Dakar-Sieg 2021

Adrien van Beveren führt das Yamaha-Aufgebot bei der Dakar 2021 an

Seit 1998 wartet Yamaha auf den nächsten Sieg bei der Rallye Dakar. Nach viel Pech bei der 42. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt fühlt sich Yamaha für die Dakar 2021 besonders gut aufgestellt.

Yamaha mauserte sich in den vergangenen Jahren zu einem ernsthaften Anwärter auf den Dakar-Sieg, doch 2020 war für Yamaha ein Desaster. Nach vier Etappen waren die Top-Piloten Adrien van Beveren und Xavier de Soultrait nach Stürzen bereits aus dem Rennen. Bester Yamaha-Fahrer wurde am Ende Franco Caimo als Achter.

Umso mehr ist Yamaha und seine Piloten motiviert, es 2021 besser zu machen. Das Dakar-Aufgebot wurde dafür um einen Fahrer aufgestockt: Neben den diesjährigen Fahrern van Beveren, Caimi und Jamie Mccanney verstärkte sich der Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo mit Andrew Short. Der US-Amerikaner ist seit 2017 bei der härtesten Rallye der Welt am Start und fuhr in diesem Jahr im Husqvarna-Werksteam den zehnten Platz ein. Außerdem ergänzt der frühere KTM-Pilot Ross Branch das Aufgebot. Branch stammt aus Botswama und gewann 2020 überraschend die zweite Etappe. Del Soultrait wechselte in ein Husqvarna-Team.

«Wir sind sehr gespannt, denn zum ersten Mal nehmen fünf offizielle Yamaha-Fahrer an der Dakar teil», sagte Alexandre Kowalski vonm Yamaha Europe. «Mit Adrien, Franco, Jamie, Ross und Andrew haben wir ein sehr starkes Team. Wir hatten das Glück, im Oktober die Rallye Andalusien mit allen unseren Piloten zu fahren. Das war eine gute Übung und Vorbereitung für uns. Unser Motorrad hat für 2021 einige geringfügige Änderungen, sodass sich die Fahrer bei ihren letzten Vorbereitungen voll und ganz auf ihr Fahr- und Roadbook-Training konzentrieren können.»

Nicht nur wegen Covid-19 hatte Adrien van Beveren eine schwierige Vorbereitung auf die Dakar 2021. Der Franzose musste zwei Operationen über sich ergehen lassen, bevor er nach und nach wieder ins Training einsteigen konnte.

«Ich war sechs Monate außer Gefecht, jetzt fühle ich mich aber wirklich gut. Der Sturz hat mich nicht beeindruckt – ich träume immer noch davon, die Dakar zu gewinnen», versicherte van Beveren. «Das war in diesem Jahr meine Motivation, hart zu arbeiten und mich auf die Dakar 2021 vorzubereiten. Ich war eine ganze Weile in Dubai und bin durch die Dünen gefahren. Ich spüre, dass ich wieder mein Top-Niveau erreicht habe. Mein Bike fühlt sich gut an und deshalb bin ich sehr zuversichtlich.»

Zum erweiterten Kreis der Sieganwärter zählen sich auch Caimi und Branch.