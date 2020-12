Rallye Dakar 2021: KTM der Jäger, Honda der Gejagte 27.12.2020 - 11:34 Von Kay Hettich

Dakar Moto © Honda Honda-Pilot Ricky Brabec ist der letzte Sieger der Rallye Dakar

In wenigen Tagen beginnt in Saudi-Arabien die Rallye Dakar 2021. Honda will seinen Vorjahrestriumph wiederholen und KTM zurück an die Spitze. Wer die härteste Rallye der Welt bisher gewinnen konnte.