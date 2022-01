Matthias Walkner (KTM): Kollateralschaden verhindert

Die zweite Etappe der Rallye Dakar 2022 hatte es in sich. Als Dritter gestartet behauptete sich Matthias Walkner als 14. im Ziel als bester KTM-Pilot.

Die Fahrer, die eine Etappe der Rallye Dakar eröffnen, sind in der Regel die größten Verlierer. So erging es am Montag auf Etappe auch Matthias Walkner, der als Dritter zu den früher Startern gehörte.

Doch der Red Bull KTM-Pilot blieb trotz einer hohen Pace aufmerksam und steuerte rechtzeitig dagegen, als er sich zu verirren drohte. Nach einer 338 km langen Wertungsprüfung kam der 35-Jähriger mit 14 Minuten Rückstand auf Tagessieger Joan Barreda (Honda) ins Ziel. Seinen Platz als bester KTM-Pilot in der Gesamtwertung konnte der Cross-Country-Weltmeister damit verteidigen.



«Das war eine gute Etappe für mich», sagte Walkner erleichtert. «Ich war am Start Dritter und das ist immer hart. Nach dem Tankstopp machten die Fahrer vor mir einen Fehler und ich folgte zunächst der falschen Linie, bemerkte aber den Fehler und konnte zur richtigen Route zurückkehren.»

Die letzten Kilometer fuhr der Red Bull KTM-Pilot in einer kleinen Gruppe.



«Wir wechselten uns an der Spitze mehrmals ab», sagte Walkner. «Die Navigation war wirklich schwierig, aber ich denke, dass wir die Aufgabe gut gemeistert haben.»