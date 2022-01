Dakar, Tag 2: GASGAS jubelt erneut, Walkner Dritter

Nach dem Prolog ging die Rallye Dakar 2022 mit der schwierigen Marathon-Etappe weiter. Auf überzeugender Art und Weise gewann erneut Daniel Sanders (GASGAS). Matthias Walkner (Red Bull KTM) starker Dritter.

Noch vor Sonnenaufgang nahmen ab 5:30 Uhr die ersten Motorradpiloten die Etappe 1B in Angriff. Eine gute halbe Stunde später waren die Top-15 mit Prolog-Sieger Daniel Sanders unterwegs.



Unmittelbar vor dem Start bekamen die Piloten von Veranstalter eine Tasche mit dem Notwendigsten für die bevorstehende Marathon-Etappe übergeben. Denn am Sonntag und Montag dürfen sie von ihren Begleitfahrzeugen keine Hilfe annehmen, auch nicht im Biwak. Reparaturen und Wartungen müssen von den Piloten selbst erledigt werden.

Erwartungsgemäß holten die Piloten, die nicht zu den ersten Startern gehörten, schnell auf. Der bedauernswerte Maciej Giemza, der die Etappe 1B eröffnen musste, lag am ersten Wegpunkt nach 79 km bereits sechs Minuten zurück. Der Zweite am Start, Martin Michek, sogar 13 Minuten. Vorne dagegen die als 15. bzw. 14. gestarteten Daniel Sanders und Pablo Quintanilla (Honda)!



Am Wegpunkt bei 207 km lagen Sanders, Quintanilla, Joan Barreda (Honda) und Sam Sunderland (GASGAS) innerhalb nur einer Minute. Die beste KTM von Vorjahressieger Kevin Benavides folgte mit 1,5 min Rückstand, Teamkollege Matthias Walkner folgt 3,5 min zurück. Die erwarteten Top-Piloten lagen allesamt innerhalb von acht Minuten.

Nach 3:43 Stunden erreichte Sanders erneut als Etappensieger das Ziel. Zweiter wurde Quintanilla, der 3:43 einbüßte. Als Dritter verlor Walkner 3:45 min. Dies sind auch die Top-3 der Gesamtwertung.



Auf Platz 6 von Etappe 1B ist Adrien van Beveren bester Yamaha-Pilot.



Einen frühen Rückschlag mussten die Red Bull KTM-Piloten Kevin Benavides und Toby Price hinnehmen, die 34 min bzw. 44 min auf den Etappensieger verloren.

Die Ergebnisse sind noch vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen ausgesprochen werden können.