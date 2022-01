Toby Price (KTM): Fehler im Roadbook, 45 min verloren

Der zweite Renntag der Rallye Dakar 2022 lief für Red Bull KTM-Ass Toby Price nicht perfekt. Der Australier und zweifache Dakar-Sieger kam außerhalb der Top-20 ins Ziel.

Bereits am zweiten Renntag der Rallye Dakar 2022 steht die anspruchsvolle Marathon-Etappe auf dem Programm. Die Fahrer dürfen im Biwak keine Unterstützung ihres Teams in Anspruch nehmen und müssen ihre Motorräder selbst warten bzw. reparieren.



Viel zu tun gab es für die meisten Piloten nicht, denn die Motorräder haben erst vergleichsweise wenige Kilometer in der Wüste von Saudi-Arabien absolviert. Auch nicht Toby Price, der ohne Unfall die Etappe 1B überstand.

Doch die Stimmung des Australiers könnte besser sein. Im Ziel stand für den 34-Jährigen ein ordentlicher Rückstand von fast 45 Minuten auf dem Zettel.



«Heute lief es etwas holprig», stöhnte der KTM-Pilot. «Ich hatte eine Notiz in meiner Navigation stehen, die so nicht aufging. Deshalb verirrte ich mich für ungefähr 45 Minuten. Es ist nicht die beste Art und Weise, um die Rallye zu beginnen. Aber es ist erst der Anfang. Ich bleibe dran!»

Bester KTM-Pilot am Sonntag wurde Matthias Walkner als Dritter. Etappensieger und Gesamtführender ist mit Daniel Sanders (GASGAS) ein Landsmann von Price.