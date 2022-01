Dakar 2022, Etappe 3: Deutsches Hero-Team gewinnt

Das in Stephanskirchen ansässige Hero-Werksteam holte mit Joaquim Rodrigues den Sieg auf der dritten Etappe der Rallye Dakar 2022. Der kurz vor dem Ziel führende Daniel Sanders (GASGAS) machte eine Mittagspause.

Hinter dem Werksauftritt des indischen Motorradherstellers Hero steht Speedbrain aus Stephanskirchen bei Rosenheim. Die Mannschaft um Teammanager Wolfgang Fischer tritt geschwächt bei der Dakar 2022 an, weil Franco Caimi und Sebastian Bühler kurzfristig ausfielen.

Umso mehr gönnt man Hero den Sieg auf der dritten Etappe! Aushängeschild Joaquim Rodrigues zeigte bereits am Montag als Sechster eine beeindruckende Leistung, nun holte der Portugiese eine Minute vor Toby Price (Red Bull KTM) und dem sensationellen Mason Klein (BAS KTM) den Sieg. Klein ist US-Amerikaner, erst 20 Jahre alt und ist Rookie!

Es ist der erste Etappensieg für Rodrigues und auch der erste Triumph von Hero als Hersteller!

Mit um den Sieg kämpfte auch GASGAS-Pilot Daniel Sanders, der am letzten Wegpunkt um knapp eine Minute führte, als Fünfter dann aber drei Minuten Rückstand hatte. Wie der Australier im Ziel verriet, hielt er an, um sich einen Snack zu gönnen. Am Ende war der Heißhunger Glück für den 27-Jährigen, denn nun braucht er die morgige vierte Etappe nicht zu eröffnen.

Von den Favoriten leistete sich auf Etappe 3 keiner einen kapitalen Fehler. Matthias Walkner (Red Bull KTM) verlor 4:52 min auf den Tagessieger, so wie auch Adrien Van Beveren (+4:43 min/Yamaha) und Vorjahressieger Kevin Benavides (+4:28 min/Red Bull KTM).

Für Honda lief der Renntag weniger gut. Joan Barreda, der die heutige Route eröffnete, verlor 10:32 min. Der bisher beste Honda-Pilot, Pablo Quintanilla, sogar fast zwölf Minuten.

Mit einem Rückstand von 7:30 min verteidigte Sam Sunderland (GASGAS) knapp die Dakar-Führung. Mit nur vier Sekunden Rückstand ist Van Beveren Zweiter, Walkner folgt um 1:30 min zurück als Dritter. Quintanilla fiel auf Platz 7 zurück und liegt um 16 min hinten.

Eine ganz erstaunliche Performance zeigte Danilo Petrucci. Als 51. in die dritte Etappe gestartet verlor der frühere MotoGP-Pilot nur 9:21 min auf den Sieger! Der Italiener war auf Etappe 2 nach einem Defekt an seiner KTM ausgeschieden, fährt die Dakar 2022 aber außerhalb der Wertung weiter.

Die Ergebnisse sind noch vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch Strafen ausgesprochen werden können.