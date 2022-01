Paulo Goncalves fuhr mit: 1. Dakar-Tagessieg von Hero

Seit 2016 organisiert das bayerische Team Speedbrain den Rallye-Werksauftritt von Hero. Auf der dritten Etappe der Dakar 2022 erzielte Joaquim Rodrigues den ersten Sieg für den indischen Hersteller.

Um das Rallye-Team von Hero zu besuchen, muss man nicht nach Neu-Delhi reisen. Das Werksteam des indischen Herstellers residiert an der Adresse ‹Kronstaudener Weg 1 in Stephanskirchen›. Dort ist die ‹Hero Tech Center Germany GmbH› ansässig und es ist kein Zufall, dass dies auch die Anschrift von Speedbrain ist. Das deutsche Team ist seit 2016 für den Rallye-Einsatz der Inder verantwortlich.

Als für Hero-Pilot Joaquim Rodrigues auf der dritten Etappe der Dakar 2022 die schnellste Zeit notiert wurde, wurde gleichzeitig ein kleines Stück Geschichte geschrieben. Es war der erste Etappensieg von Hero bei der härtesten Rallye der Welt, der erste eines indischen Herstellers.

Dabei tritt die Mannschaft um Teammanager Wolfgang Fischer geschwächt bei der 44. Ausgabe an. Nachdem Neuzugang und Hoffnungsträger Franco Caimi kurzfristig ausfiel und sich zuvor auch der Duisburger Sebastian Bühler verletzt abmelden musste, ist von den Stammpiloten nur Rodrigues bei der Dakar 2022 dabei. Ein zweites Motorrad wird von Aaron Mare pilotiert, der kurzerhand ins Team geholt wurde.

«Das war heute eine wirklich sehr gute Etappe. Ich konnte von Anfang an einen guten Rhythmus einlegen. Zum Glück habe ich keine Fehler gemacht und alles auf den Punkt gebracht», erzählte der glückliche Etappensieger. «Ich habe nur versucht, zu pushen, und das Bike ist auch wirklich gut. Hero hat 2021 große Anstrengungen unternommen, um alle Fahrer in viele Rennen zu schicken und auch das Motorrad zu entwickeln. Das hat definitiv geholfen und es zahlt sich aus. Sie geben sich Mühe und wir liefern die Ergebnisse. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und meinem ersten Sieg. Ich bin überglücklich mit meinem ersten Sieg bei der Dakar, ich habe Geschichte geschrieben.»

Im Moment des Triumphs – es war auch der erste Etappensieg für Rodrigues – dachte der Portugiese an den bei der Dakar 2020 tödlich verunglückten Paulo Goncalves, damaliger Teamkollege und sogar Schwager von Rodrigues.

«Ich habe mich so wohlgefühlt und war so schnell, dass ich mir gesagt habe, dass Paulo mit mir fährt», sagte der Hero-Pilot wehmütig. «Dieser Gedanke kam mir, weil die gesamte Navigation auf den Punkt stimmte. Also dachte ich mir ‹er ist heute bei mir›, und am Ende haben wir gewonnen. Ich denke, wir haben zusammen gewonnen.»