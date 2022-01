Schlauer Daniel Sanders (5./GASGAS) – Taktik ging auf

Es hätte ein weiterer Etappensieg für Daniel Sanders werden können, doch um seine Chancen auf den Gesamtsieg bei der Dakar 2022 zu wahren, machte der GASGAS-Pilot auf der dritten Etappe eine Pause.

Ohne Zweifel ist Daniel Sanders einer der schnellsten Pilot bei der Dakar 2022. Der Australier gewann den Prolog sowie die Etappe 1B und lag auch auf der dritten Etappe vorne, als er auf dem letzten Teilstück überraschend drei Minuten verlor und als Fünfter gewertet wurde.

Wie der GASGAS-Pilot im Ziel verriet, genehmigte er sich einen Snack! Doch es war kein Heißhunger, weshalb der 27-Jährige einen Stopp einlegte.

«Kurz vor dem Ziel habe ich eine Kleinigkeit gesessen und gepicknickt – und drei Minuten gewartet, weil ich dachte, ich würde führen. Also blieb ich drei Minuten stehen und sah auf die Uhr», erklärte Sanders. «Ich habe es einfach clever gespielt, weil am Mittwoch die längste Etappe der Dakar ansteht. Ich wollte etwas weiter hinten starten, um dann die Jungs vorne einzuholen. Heute war es richtig, nicht zu viel Zeit zu verlieren. Es ist der dritte und ich dachte, es wäre eine gute Sache, einmal langsamer und schlau zu sein. Ein weiterer Etappensieg wäre cool gewesen, aber wir sind hier für zwölf Tage und nicht um jede Etappe zu gewinnen. Das war mir ja am zweiten Tag passiert, als ich auf der nächsten Etappe gleich 30 min verloren habe.»

Der Renntag verlief für Sanders perfekt.



«Auf den ersten 60 Kilometern habe ich viel Zeit gutgemacht. Ich habe den ganzen Tag gepusht und konnte sehen, dass es keine Navigationsfehler gab. Ich bin perfekt gefahren», hielt der GASGAS-Pilot fest. «Es lief wirklich gut den ganzen Tag, das Bike war perfekt. Ich glaube, ich wurde Vierter, was bedeutet, dass ich am Mittwoch nicht als Erster starten muss.»

Trotz einer Zeitstrafe von zehn Minuten liegt Sanders nur 8:54 min hinter seinem Teamkollegen und Dakar-Leader Sam Sunderland.