Tannert gewinnt Sekundenduell um P2 in Sulingen

Julius Tannert holt sich mit dem zweiten Platz bei der Rallye Sulingen den nächsten Podestplatz und setzt sich in der letzten Wertungsprüfung in einem knallharten Sekundenkampf gegen die Konkurrenz durch.

Zum zweiten Lauf der Deutschen Rallyemeisterschaft gastierte die deutsche Rallye-Elite im niedersächsischen Sulingen. Die Veranstaltung ist zum einen für die schnellen Asphaltstrecken mit Schotterabschnitten, sowie für die legendäre Wertungsprüfung in einem ehemaligen Militärgelände berühmt. Bereits am Freitag zeichnete sich ab, dass ähnlich wie im Erzgebirge, auch bei dieser Rallye die Abstände zwischen den Top-Piloten nur im Sekundenbereich liegen werden.

Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian kämpften von Beginn an um die Spitze und lagen nach zwei Wertungsprüfungen weniger als drei Sekunden hinter dem Führenden. Im zweiten Durchgang der Freitagsschleife musste das Duo vom Team Pole Promotion mit Sichtproblemen durch Staub der vorfahrenden Fahrzeuge Federn lassen und verlor wertvolle Sekunden. Am Samstag startete der Zwickauer eine Aufholjagd, musste jedoch bei Wetterkapriolen im Militärgelände erneut Zeit liegen lassen. In der letzten Schleife setzte Julius Tannert alles auf eine Karte, konnte einen Rückstand von 15 Sekunden aufholen und lag vor der finalen Wertungsprüfung zeitgleich mit dem Zweitplatzierten. Diesmal konnten sich Julius Tannert und Frank Christian im Schlussspurt durchsetzen und holten mit einem Vorsprung von 2,1 Sekunden den zweiten Gesamtplatz. Für den Sieg auf der Power Stage gab es weitere fünf Zähler für die Meisterschaft.

«Es war ein anspruchsvolles Wochenende für uns. Der Staub und der plötzliche Niederschlag haben uns sehr viel Zeit gekostet. Umso mehr freue ich mich, dass wir am Ende einen Teil der Zeit wieder aufholen konnten und uns den zweiten Platz gesichert haben. Das war wichtig für die Meisterschaft. Unsere Bestzeit auf der Powerstage im Militärgelände war eine wirkliche Teamleistung – Danke an Frank und Pole Promotion», zeigt sich Tannert zufrieden im Ziel.

Endstand nach 13 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Geipel/Becker (D/A), Skoda 1:38:06,1 2 Tannert/Christian (D), VW + 39,4 3 Dinkel/Winklhofer (D/D), Ford + 41,5 4 Van Deyne/Verschuuren (NL/B), Hyundai + 3:30.5 5 Weywers/Van Weeren (NL), Ford + 4:12,1 6 Rostek/Wenzel (D), Skoda + 4:51,1 7 Berlandy/Schaaf (D), Peugeot + 6:58,2 8 Ten Vregelaar/Christaens (NL), Ford + 8:07,8 9 Knacker/Flores-Trigo (D), Renault + 8:30,0 10 Ramonat/Schmidt (D), Citroën + 8:32,4