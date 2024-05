DRM-Champion Marijan Griebel triumphiert im Hunsrück

Der aktuelle DRM-Champion Marjan Griebel hat zusammen mit Co-Pilot Tobias Braun die 34. Ausgabe der Hunsrück Rallye gewonnen. Damit bleibt der Hahnweiler weiter auf Erfolgskurs.

Der aktuelle DRM-Champion Marijan Griebel gewann zusammen mit Co-Pilot Tobias Braun die 34. Hunsrück Rallye und bleibt damit in der Deutschen Rallye-Meisterschaft weiter auf Erfolgskurs. Der Hahnweiler beendete fünf der acht Wertungsprüfungen im «Škoda Fabia RS Rally2» auf Platz 1 und ließ seinen Konkurrenten keine Chance.

«Das war eine tolle Performance, nicht nur von uns, sondern auch vom Auto, das fantastisch war. Der Regen gleich zu Beginn machte die Sache bei meinem ersten Einsatz im Hunsrück schwierig. Aber es hat unheimlich viel Spass gemacht, diese Wertungsprüfungen, die zu den anspruchsvollsten in der DRM gehören, zu fahren», erklärte Griebel.

Seine Markenkollegen Julius Tannert und Pirmin Winklhofer konnten zwar drei Wertungsprüfungen gewinnen, mussten sich jedoch bei einem Rückstand von 22,5 Sekunden mit Platz 2 zufriedengeben. «Ich war zum ersten Mal in Idar-Oberstein. Eine super Veranstaltung mit Prüfungen auf Schlamm und mit offenen Cuts, die man so gar nicht mehr kennt. Wir haben alles versucht, aber Marijan war nicht zu schlagen», sagte der Tabellenzweite.

Dennis Rosteck und Stefan Kopczyk (Škoda Fabia RS Rally2) belegten Platz 3 und feierten gleichzeitig den dritten Sieg in Folge bei der Sonderwertung «DRM Masters». Dennis Rosteck: «Ich hatte das eigentlich ruhiger in Erinnerung, aber es ging von Anfang an voll zur Sache. Das ganze Event und die Organisation waren hervorragend. Es wäre fantastisch, wenn diese Rallye fest in den DRM-Kalender aufgenommen werden würde.»

In der DRM2-Wertung behielten die Tabellenführer Tom Kässer und Stephan Schneeweiss ihre weisse Weste. Das Fahrer-Duo belohnte sich im «Peugeot 208 Rally4» nach einer fehlerfreien Leistung mit dem dritten Erfolg im dritten Lauf.

«Mir liegt diese Rallye. Diesmal war aber vor allem die erste Schleife extrem schwierig und unberechenbar. Wir haben aber keine Fehler gemacht und zum ersten Mal Max Reiter geschlagen», freute sich Tom Kässer.

Sein Markenkollege Max Reiter fasste zusammen: «Wir hatten leider zu Beginn Probleme mit den Reifen, was sich zum Glück im weiteren Verlauf nicht mehr auswirkte. Gegen Ende konnten wir uns ein wenig an die Spitze herankämpfen, aber mehr als Platz 2 war nicht drin.» Colin Jünker und Thomas Decker folgten dahinter im Ford Fiesta Rally4 auf Rang 3.

Die Highlights der Deutschen Rallye-Meisterschaft sind exklusiv bei n-tv im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Bereits am Sonntag nach den Rennveranstaltungen strahlt der Nachrichtensender das 30-minütige DRM-Magazin «PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft» aus. Alternativ dazu kann das Magazin in der Mediathek von n-tv oder der Streaming-Plattform «RTL+» jederzeit online abgerufen werden.

«PS – DRM Deutsche Rallye-Meisterschaft» – Die Sendezeiten

Rallye ADAC Mittelrhein + Hunsrück Rallye

Sonntag, 16.06.24 19:15 Uhr

Montag, 17.06.24 06:15 Uhr (Whd.)

ADAC Saarland-Pfalz Rallye

Sonntag, 30.06.24 11:15 Uhr

Sonntag, 30.06.24 19:15 Uhr (Whd.)

ADAC Rallye Stemweder Berg

Sonntag, 11.08.24 11:15 Uhr

Sonntag, 11.08.24 19:15 Uhr (Whd.)

ADAC Ostsee-Rallye

Sonntag, 08.09.24 11:15 Uhr

Sonntag, 08.09.24 19:15 Uhr (Whd.)