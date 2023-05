Sulingen: Tannert baut mit zweitem Platz Führung aus

Julius Tannert und Beifahrer Frank Christian sichern sich bei einer anspruchsvollen Rallye Sulingen den zweiten Gesamtplatz und bauen ihre Führung in der Deutschen Rallyemeisterschaft weiter aus.

Die Rallye Sulingen wurde zum erwartenden Kräftemessen der deutschen Rallye-Elite. Die Rallye rund um die niedersächsische Kleinstadt wurde nicht nur aufgrund wechselnder Wetterbedingungen zur echten Herausforderung, sondern auch durch die anspruchsvollen Wertungsprüfungen im abgeschlossenen Militärgelände. Das Labyrinth aus zahlreichen kleinen Wegen und Straßen verlangte alles von den Piloten ab.

Der Zwickauer Julius Tannert zusammen mit Beifahrer Frank Christian aus Niederbayern konnten sich von Beginn an in den Top-3 des Feldes platzieren. Nach dem Auftakt am Freitagnachmittag griff das Duo vom Eurosol Racing Team Hungary am zweiten Tag an. Mit mehreren Bestzeiten konnte sich Tannert auf den zweiten Gesamtplatz des Feldes von über 120 Fahrzeugen vorkämpfen und holte in der abschließenden Power Stage vier Zusatzpunkte für die Saisonwertung. Mit der Top-Platzierung und den Punkten aus der Powerstage bauen Julius Tannert und Frank Christian ihren Vorsprung in der Punktetabelle der Deutschen Rallyemeisterschaft auf sieben Zähler aus.

«Es war ein gutes Wochenende für uns. Diese Rallye war besonders durch die sehr schwierigen Strecken ein echter Härtetest. Wir haben das Maximum für uns herausgeholt und unser Ziel, die Meisterschaftsführung auszubauen, erfüllt. Das Team, Frank und unser 300 PS starker Skoda Fabia RS Rally2 haben einen super Job gemacht», freut sich Tannert im Ziel.

Die Deutsche Rallyemeisterschaft gastiert zum nächsten Wertungslauf im Juni in Rheinland-Pfalz, wo zur Rallye Mittelrhein die legendären Weinberg-Prüfungen des deutschen Weltmeisterschaftslaufs unter die Räder genommen werden.

Punktestand DRM 2023

1. Julius Tannert 62

2. Christian Riedemann 55

3. Philip Geipel 47

4. Björn Satorius 41

5. Marijan Griebel 29