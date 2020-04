Super Mario Kart: An der Konsole gegen Meister Rast

Die DTM wäre normalerweise Ende April in ihre neue Saison gestartet, doch der Auftakt wurde auf Mitte Juli verlegt. In der Zwischenzeit gibt es gegen den Entzug Action an der Konsole – mit Meister René Rast.

Die DTM-Saison wurde ausgebremst, noch bevor sie begonnen hat. Wegen der Coronavirus-Pandemie musste der Auftakt von Ende April auf Mitte Juli verlegt worden. Für alle, die unter #ranRacing-Entzug leiden, gibt es jetzt eine Alternative: Das Logged in Festival!

Am Samstag (ab 13 Uhr, live auf ran.de) tritt Champion René Rast gegen Fans der DTM an. Der zweimalige Meister kann zeigen, was er an der Konsole kann, denn gezockt wird Super Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch. Standesgemäß wird Edgar «Eddie» Mielke, die Stimme der DTM, das Duell kommentieren.

Doch wer tritt gegen Rast an? Der Bewerbungsprozess ist simpel: Wer den DTM-Superstar in Super Mario Kart 8 Deluxe challengen will, benötigt eine Nintendo Switch, das Spiel sowie einen Nintendo-Online-Zugang.

«Auf unserem Instagram-Account @logged.in.festival wird es einen Aufruf geben. Anhand der Kommentare werden wir zehn Teilnehmer auswählen», sagt Sebastian Lampe, Head of Esport bei Home United.

Rast fiebert der Premiere schon entgegen. «Ich freue mich darauf, beim Logged in Festival dabei zu sein. Die Idee, Menschen in der Corona-Krise auf diese Weise zu vereinen, sie einzubinden und zu unterhalten, ist einfach klasse. Dass es zudem für den guten Zweck ist, macht es noch besser», sagt Rast, der sich auf den Wettkampf freut: «Ich bin auf jeden Fall bereit.»

Der Hintergrund der Aktion: Die DTM hat sich als Partner dem Logged in Festival angeschlossen, immer samstags wird ein Top-Fahrer im Rahmen des digitalen Charity-Movements des Hamburger Projektentwicklers Home United und der Esport-Organisation Unicorns of Love gegen Fans der Rennserie antreten.