DTM in Hockenheim: Fan-Village kehrt zurück

Beim Double-Header in Hockenheim und am Norisring haben die Fans bei einem DTM Rennen in Deutschland erstmals wieder Zugang zum Fahrerlager. Und: Es gibt auch wieder Entertainment im sogenannten Fan-Village.

Neben zwei DJs, die den ganzen Tag für gute Stimmung sorgen, sind zwei Mitmach-Boxen die Highlights. Da kann jeder Fan zeigen, was er draufhat, im DTM Esports, in Reaktions-Wettbewerben und als TV-Kommentator in der «Be Eddie-Challenge».

In vier RaceRoom-Simulatoren können die Fans versuchen, die von ausgewählten DTM-Piloten erzielten Bestzeiten zu knacken. Wer schlägt den Profi?

Weiterhin gibt es eine zweigeteilte Box mit einer Reaktions-Challenge – wer hat die beste Reaktion und kann den DTM-Highscore setzen? – und dem Special-Event «Be Eddie», die Kommentierung eines Rennausschnittes. In der Kommentator-Box kann der Fan aus vier Szenen einen Clip auswählen, den er dann am Bildschirm mit Headset und Mikrofon selbst kommentieren muss. Seinen Moderations-Clip erhält der Fan umgehend per E-Mail, um ihn auf seinen Social-Media-Kanälen zu posten. Dem Gewinner winkt ein Meet & Greet mit «The real Eddie», also Eddie Mielke persönlich.

Jennifer Braun wird jeweils kurz nach den jeweiligen Rennen von DTM und DTM Trophy die drei Bestplatzierten auf der Fan-Bühne interviewen.

Nach der Rückkehr der Zuschauer auf die Tribünen gibt es jetzt wieder die Fan-Village bei den letzten beiden Rennwochenenden der DTM 2021 am Hockenheimring und am Norisring. Ein Fan-Fest der besonderen Art, der die DTM zum großartigen Erlebnis macht, und das sogar für die ganze Familie.

Jeweils von Freitag bis Sonntag, von früh bis spät, werden die Fans unterhalten. Auf der sechs mal sechs Meter großen Bühne, die von allen Seiten einsehbar ist, moderiert Jennifer Braun durch das abwechslungsreiche Programm

Tickets für die beiden DTM-Wochenenden auf dem Hockenheimring (01.-03. Oktober) und auf dem Norisring (08.-10. Oktober) gibt es im DTM-Ticket-Shop (tickets.dtm.com) und über die DTM-Ticket-Hotline (01806 991166).