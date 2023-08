Verrückt: Safety Car-Unfall am Nürburgring

Im Rahmen der DTM-Veranstaltung ist bei den Taxifahrten am Samstag das Safety Car der Rennserie in der ersten Kurve verunfallt.

Aus dem Safety Car wurde bei der DTM auf dem Nürburgring das Unsafety Car. Im Rahmen der Taxifahrten am Samstag verunfallte der Cupra Formentor VZ5, welcher das DTM-Feld anführt.

Zunächst gingen Bilder von dem Fahrzeug durch die sozialen Medien, wie das spanische SUV mit einem Heckschaden abgeschleppt wurde. Dadurch gab es zunächst Spekulationen, dass das Fahrzeug in einen Auffahrunfall verwickelt wurde.

Doch für Aufklärung sorgte erst später ein YouTube-Video:

Während der Taxifahrten verunfallte das farbenfrohe Safety Car in der ersten Kurve. Während der Taxifahrten kam der Cupra mit einem hohen Tempo angerast, so dass er niemals die enge Haarnadelkurve erwischt hätte und baute daraufhin mit einem Dreher noch viel Tempo ab, ehe das Fahrzeug in die Barriere einschlug.

Hier könnt ihr das Video einsehen: