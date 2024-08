Maro Engel fährt Bestzeit im zweiten Training

Maro Engel springt an die Spitze

Die Bestzeit im zweiten Training der DTM auf dem Nürburgring geht an Maro Engel im Mercedes-AMG GT3 von WINWARD Racing. Luca Stolz im Haupt Racing Team-Fahrzeug fährt auf die zweite Position.

Mercedes-AMG schlägt in der zweiten Trainingssitzung auf dem Nürburgring zurück. Maro Engel fuhr im WINWARD Racing-Fahrzeug die Trainingsbestzeit. In 1:26.059 Minuten umrundete Engel den Kurs in der Eifel.

Rang zwei geht an seinen Markenkollegen Luca Stolz im Fahrzeug vom Haupt Racing Team. 0,015 Sekunden trennten die beiden Mercedes-AMG GT3 am Ende.

Ayhancan Güven komplettiert im Manthey EMA Porsche die Top 3-Positionen.

Ergebnis DTM Nürburgring Training 2 (Top 10):

1. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

2. Luca Stolz - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

3. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

4. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

5. Lucas Auer - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

6. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

7. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Huracán GT3

8. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

9. Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

10. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3