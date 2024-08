Franck Perera startet auch auf Nürburgring in DTM 14.08.2024 - 09:36 Von Jonas Plümer

© DTM Franck Perera im Grasser Lamborghini

Lamborghini-Werksfahrer Franck Perera wird auch am Nürburgring für das Grasser Racing Team in der DTM starten. Perera, der am Norisring einen 2. Rang einfahren konnte, ersetzt weiterhin Christian Engelhart.