Debüt von DTM-Trucks Go & Stop auf dem Nürburgring 20.08.2024 - 10:09 Von Jonas Plümer

© DTM Während der Grasser-LKW rechtzeitig stoppt, überschießt das ABT-Zugfahrzeug die Bremsmarkierung

Auf dem Nürburgring wurde beim DTM-Trucks Go & Stop-Wttbewerb erstmals der DTM Trucker of the Year gekürt. Bei der Veranstaltung am Samstagabend entwickelte sich schnell Volksfestatmosphäre und eine gute Stimmung.